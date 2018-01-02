花旗：上調禹洲地産(01628-HK)目標價至6.3港元 重申「買入」評級 未來三年料再實現跨越式增長 市盈率僅3.9倍 股息率高達9％

中國房地產前40強企業，禹洲地産股份有限公司（股份編號：01628-HK）近日獲花旗重申「買入」評級，上調目標價至6.3港元。花旗預計，禹洲地產2018-2020年將再實現跨越式增長(按2018年預測3.9倍的市盈率和8.7％的股息率)。

務實推進高速增長 2017-2020利潤年複合增長率將超30％

花旗指出，禹洲地産擁有清晰的五年計劃，2017-2020年的合約銷售年複合增長率預計超過 40%，2020年達到人民幣1,000億（公司約佔70%權益）。花旗看到，為了實現新的銷售目標，禹洲地產正在堅持不懈的努力，如進入新城市、收購更多項目等。銷售規模的增長將轉換為利潤的持續增長（年複合增長率約30%），同時，公司將繼續保持30%以上的毛利率和約14％的淨利潤率。公司目前估值吸引（2018年預測市盈率僅3.9倍和股息率約8.7％），伴隨著盈利穩定增長、不斷獲取優質土儲及利潤可見度提升，預計未來公司將獲重新估值。花旗重申「買入」評級，按2018年市盈率6倍計算，上調目標價至6.3港元。

2017-2020銷售年複合增長率冀達40％ 未来盈利預測仍然強勁

隨著進入更多新城市(如蘇州，杭州)和更廣闊的城市覆蓋(如武漢，珠三角)，公司已制訂新的目標增長計劃。花旗認為，按2016/2017年銷售增長分別為66％/72％計算, 在維持33％至35％的高毛利率水平下，公司2017/2018年的盈利預測仍然強勁。

全國縱深發展 充實土地儲備 千億規模 切實可期

禹洲地產目前擁有約1,200萬平方米的土地儲備，對應貨值約人民幣2,500億元，這些儲備足夠支撐2017-2019年的銷售目標。為保持2020年之後的可持續發展，公司需實施更積極的策略（如增加項目收購等）。通過在華中和珠三角區域收併購項目的落地(如：武漢、惠州等)，集團擴大了地域佈局，預計2017新增土儲將逾300萬平方米，為千億目標提供充足保障。

已成功配股 進一步鞏固資產負債表

禹洲近期以每股4.53港元配售約3.5億股新股，鞏固了資產負債表，為把握未來潛在機遇奠定基礎。

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