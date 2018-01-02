MLB／開心迎接2018天使隊將打造「大谷樂園」

▲天使隊主場將成為大谷樂園（圖／吳政紘攝） ▲天使隊主場將成為大谷樂園（圖／吳政紘攝）

天使隊今年將重新改建球場設施，為了迎接日本「二刀流」好手大谷翔平加盟，無論是外野大螢幕計分板還是音響設備全部翻新，希望未來可以打造「大谷樂園」（Ohtaniland)。



▲天使隊主場將成為大谷樂園（圖／吳政紘攝）

天使球場附近就是著名的加州迪士尼樂園，天使隊已經連續 15 年觀眾人數破 300 萬人以上，僅次於洋基隊，如今天使隊有美國最強外野手「鱒魚」Mike Trout，又有「二刀流」少年郎大谷翔平在，相信會吸引更多球迷支持。



▲天使隊主場將成為大谷樂園（圖／吳政紘攝）



天使隊人員指出：「現在棒球不是只看比賽，還要有一些資訊可以更新，不管是重播輔助判決要清楚看到，打者、投手的數據跟紀錄也希望可以表示清楚。」

天使隊預計花費 1000 萬至 1500 萬美元（約 3 億至 4 億 5000 萬台幣），把兩個大螢幕設在左右外野看台上方，其中右外野的大螢幕將會是大聯盟第三大的大螢幕。



其實大谷的高人氣，將會帶動天使隊週邊效益，此外，過去松井秀喜在天使隊時也有「松井樂園」稱號，現在大谷來了，「大谷樂園」也將正式營運。



▲天使隊主場將成為大谷樂園（圖／吳政紘攝）



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