養兒大不易 調查需至少78K才能養得起

1111 人力銀行今 (4) 日發布「上班族婚育困境調查」， 調查指出，已婚已生的受訪者中，有高達 8 成 5 是維持在雙薪收入，認為家庭月收入至少要 78,599 元才能夠養得起一個孩子。另外，更有 3 成 2 的上班族表示，家庭月收入必須要拉高至 10 萬元以上才足夠。

若以受訪者平均月收入 46,840 元推估，則另一半月薪必須維持 31,759 元，才負擔得起養兒育女的花費，代價不斐。

而已婚無子女上班族，尚未生育的原因是「擔心養不起」、「不想改變現有生活模式」、「經濟狀況不允許」。 調查也發現，單身上班族，不婚的主要原因為「無合適結婚對象」、「薪水只夠養活自己」及「不適合婚姻 / 不想被束縛」。

究竟該如何提升台灣生育率？該調查指出，已婚、已生育的上班族認為，「鼓勵企業實施彈性工時」(57.4%)，讓員工可以彈性運用上下班時間，以配合家庭作息，是最實際的作法；其次則是「加碼育兒津貼」(52.9%)、「提高薪資水準」(49.3%)、「鼓勵企業提供育兒場所」(48.5%) 及「加碼幼兒學費補助」(47.4%)。

1111 人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華 指出，從調查中可看出，多數上班族生兒育女的最大考量不外乎於經濟壓力，若想維持稍具品質的生活，則家庭總收入必須維持在 10 萬元以上，顯然雙薪家庭已是不得不的選擇。

李大華表示，雖然政府頻頻催生，行政院長賴清德甚至將「育人」列為今年施政重點，持續推動社區公共托育，以期提高台灣婦女生育意願， 民間企業亦釋放職場利多，例如兆豐銀行每胎補助 8 萬元，華南銀加碼至 10 萬元等，重金催生員工下一代，不過在上班族眼中，國內生育環境仍有大幅度改善空間。