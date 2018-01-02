新年經濟反轉？廠商看未來6個月景氣轉保守

2018 新年第 1 個上班日，中經院今 (2) 日公布去年 12 月台灣採購經理人指數。雖然製造業以及非製造業雙雙呈現擴張，製造業並寫下創編以來最長擴張期紀錄，不過製造業以及非製造業對未來 6 個月景氣狀況均出現雜音，成為今年經濟發展隱憂。

中經院公布去年 12 月製造業採購經理人指數 (PMI) 為 58% ，較上月上升 0.8 個百分點，連續第 22 個月呈現擴張，改寫指數創編以來最長擴張期紀錄，呈現淡季不淡走勢。5 項組成指標中，新接訂單指數攀升 2.5 個百分點至 58.1% ，同樣是連續第 22 個月擴張，又以電子暨光學產業新增訂單表現最強勁，連續 11 個月呈現擴張。



▲2017 年 12 月製造業採購經理人指數持續上揚，並創最長擴張期紀錄。（圖／中經院提供）

至於非製造業經理人指數 (NMI) 則回跌 0.1 個百分點至 53.3% ，連續 10 個月擴張。其中，受惠於年底消費旺季來臨，住宿餐飲業 NMI 由上月的收縮一舉回升至 53.8% ，站上擴張區間。



▲2017 年 12 月非製造業經理人指數下滑，旺季成長動能不足。（圖／中經院提供）

中經院院長吳中書指出， 12 月製造業以及非製造業經理人指數走勢雖然不同，但都呈現擴張，顯示目前台灣經濟仍穩步發展。

不過吳中書預警，製造業以及非製造業經理人指數對未來 6 個月的看法，都透露出「擴張趨緩」現象，製造業回跌 1.2 個百分點，非製造業更驟減 2.3 個百分點，代表產業旺季逐漸步入尾聲，廠商對未來景氣預期稍嫌保守。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』