2017十大財經新聞 郭台銘前進美國和川普「同框」居冠

2017 年即將結束，回顧 2017 年十大財經新聞，就數鴻海董事長郭台銘前進美國白宮跟總統川普「同框」，共同宣布百億美元的投資計畫最讓人印象深刻；再來是在全世界半導體界深具影響力的台積電董座張忠謀，宣布 2018 年 6 月退休。另外，815 大停電一度驚嚇全台人民，也讓經濟部長李世光與中油董事長陳金德雙雙下台。

一、郭董進白宮，同框川普好風光：鴻海集團董事長郭台銘今年最風光的就是與美國總統川普同框出現，在白宮宣布百億美元投資計畫，接待規格可說是前所未有，給足郭董面子。不僅如此，郭董之後還與大陸國家主席習近平、國務院總理李克強會面，中西大人物全見了面，比小英政府還給力。

二、815 大停電，部長、董座下台一鞠躬：中油外包人員操作疏失導致天然氣供應中斷，台電大潭電廠 6 部機組發生史上首次全面跳脫事故，釀成震撼全台的 815 大停電事件，台電緊急啟動全台分區輪流限電措施，經濟部長李世光以及中油董事長陳金德並因此雙雙下台負責。

三、張忠謀將退休，全球業界高層齊聚難得一見：全球半導體界教父級人物台積電董事長張忠謀，在公司即將迎來 30 周年前夕宣布將於 2018 年 6 月股東會後退休，隨後 30 周年慶論壇上，來自全球半導體界重要人士，包括蘋果、輝達、高通、安謀、博通高層全因張忠謀齊聚一堂，記錄這世紀難得一見的場面。

四、銀行團吞上百億損失，慶富案全民埋單？：2017 年下半年爆發慶富案，恐造成公股行庫損失近 150 億元，等於可能由納稅人承擔，之後包括第一金暨第一銀、合庫金暨合庫銀行、台灣中小企業銀行、兆豐票券董事長董座全遭解職。金管會統計，到 11 月底整體銀行業對慶富集團曝險金額為 234 億元，潛在最大損失為 172 億元，並開罰授信有缺失的 14 家銀行，總計開出 4000 萬元罰鍰。

五、一例一休爭議，勞資雙方都不爽：勞基法一例一休新制今年上路，讓勞資雙方都有怨言，除企業批評排班困難、人力短缺、投資環境惡化，勞工也對無法透過加班增加收入無法諒解，更帶起小吃等餐飲、服務業一波漲價潮。

六、前瞻計畫擴大內需，成經濟成長率保 2 關鍵：立法院通過前瞻基礎建設特別條例以及特別預算案，將以 4 年 4200 億元，大規模推動綠能、鐵道等公共基礎建設，希望由政府帶頭提升國內投資動能擴大內需，將是 2018 年經濟成長率能否如預期保 2 的關鍵因素之一。

七、史上最長萬點，台股首次萬點封關：全球經濟情勢呈現復甦態勢，也帶動台灣對外貿易表現，有基本面加持、企業獲利提升，也讓台股在 5 月底攻上萬點，並自 8 月底以來一路穩步在萬點之上，達成連續 100 個交易日上萬點的紀錄，期間權值王台積電創歷史新天價，股王大立光接連突破 5000 元及 6000 元再創新猷。而 2017 年最後一天交易日，台股更是首次萬點封關紀錄到手！

八、國際三大 Pay 登台，百家爭鳴掀行動支付熱潮：2017 年在國際三大行動支付 Apple Pay、Samsung Pay、Android Pay 陸續登台後，掀起一波行動支付熱潮，進入百家爭鳴快速發展時代。據金管會統計，行動支付累計刷卡金額自 3 月底的 30 億元至 10 月達到 131.2 億元，7 個月內淨增 101.2 億元，而三大行動支付在台綁卡數達 223 萬張，刷卡金額為 71.5 億元。

九、永豐金爆三寶超貸案，2 董座 1 主委下台：永豐金控自 2016 年弊案頻傳，永豐金暨永豐銀行董座何壽川遭收押，時任金管會主委李瑞倉火速解除何董座職務，而前財政部長邱正雄臨危受命接下永豐金董座一職，但外界質疑永豐金弊案發生時，他身為董事卻未盡善監督責任，邱決定辭職成為史上任期最短的董事長，同一時間金管會主委李瑞倉也受波及下台。內閣調整後，律師顧立雄以黑馬之姿接掌金管會，上任前即強調要去家族化與產金分離，除緊盯永豐案外，向來被視為與藍營關係友好的中信金也因有損公司治理、內控制度有缺失而被罰 1000 萬元，外界認為是特別重罰。

十、央行總裁接班人，後彭淮南時代扛得住？：央行總裁彭淮南 2018 年 2 月 25 日任職即將屆滿，期間歷經 4 次金融危機，他多次表示這是他最後一個任期，雖然接班人選尚未公布但備受關注，外界也開始擔心後彭淮南時代的來臨，尤其 2017 年新台幣封關日睽違 4 年，再以 2 字頭封關，外界認為，之後恐難再見到便宜的新台幣，再加上美國稅改、進入升息循環，股匯市恐出現劇烈震盪，後彭淮南時代大家都在等著看！

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