〈2017大事回顧〉鴻海美國投資3個半月就搞定 創最大外資投資金額

呼應美國總統川普的美國製造政策，向來在美國投資金額並不多的鴻海 (2317-TW)，也赴美國投資，由董事長郭台銘親自率隊到白宮面見川普，並宣布將斥 100 億美元 (約新台幣 3000 億元)，在美國設立面板廠，創下鴻海在美國最高金額投資紀錄。

川普與郭台銘在 7 月 26 日於美國白宮東廂辦公室宣布，未來 4 年內鴻海將在美國投資 100 億美元，第一步選擇在威斯康辛州打造世界最先進液晶顯示 (LCD) 面板廠，預計為該州創造 3000 個全新的工作機會，廠區有機會上看至 13000 人規模。這將是有史以來外國企業於美國最大規模的綠地投資，並成為鴻海未來數年內在美國製造領域投資的開端。

郭台銘說，這是在美國數州投資計畫中第一個公開項目，也是鴻海在美國打造穩健 8K+5G 生態系統中的第一部分。

郭台銘說，將致力實現『美國製造』理念，在工業 4.0 + 互聯網策略下，驅動智能製造的技術流、訊息流、過程流，為包括美國幾家最具指標性的高科技公司在內的眾多客戶，提供更創新的產品與更佳的解決方案，最終讓所有消費者享受到 8K+5G 生態體系中的未來顯示技術。

不過因為威斯康辛州政府將提供鴻海 4 年總額 30 億美元的補助，讓議會有意見，甚至還有議員認為這筆補助不應該全由威斯康辛州支出，因此讓議會延宕了 2-3 個月才定案。最後由郭台銘個人保證，若未達成投資及就業聘僱目標，將退還補助款 30 億美元的 25%，雙方才在 11 月 11 日完成簽約。

根據威斯康辛經濟開發廳 (WEDC) 所通過的合約內容，鴻海必須投資 90 億美元 (約新台幣 2700 億元)，同時還要聘用 1.3 萬人，才能拿到威州政府所提供的 28.5 億美元獎勵補助，以及另外上限為 1.5 億美元的免銷售及使用稅。

關於就業機會部分，威斯康辛經濟開發廳通過合約內容，要求鴻海必須逐年達到門檻，才能拿到補助，其中從 2018 年開始須達 260 人、2019 年 520 人，2020 年 1820 人，最後在 2032 年達到 1.04 萬人。

對於員工年薪也有規定，包括薪資範圍為 3-10 萬美元 (約新台幣 90-300 萬元)，而平均年薪則為 5.3875 萬美元 (約新台幣 163 萬元)。

鴻海威斯康辛州面板廠的投資動作已經正式啟動，其中首批資金 6000 萬美元 (約新台幣 18 億元) 已經在 12 月中下旬匯出，預計建廠案的第 1 波工程，也將在明年 1 月動工。