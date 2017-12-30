NBA／保羅回歸無用火箭慘敗巫師吞5連敗

在昨天因為頭號球星 James Harden 的兩次進攻犯規，而葬送掉到手勝利的火箭，今 (30) 日在客場挑戰巫師，全隊狀況依舊低迷，在先發球員僅有 Harden 一人攻下雙位數分數的情況下，最終以 103:121 慘敗給巫師，苦吞 5 連敗。

此役首節雙方還算互有往來，巫師暫以 27:23 領先，不過在第 2 節戰況就慢慢地倒向巫師這邊，在 Otto Porter 個人精采的表現下，巫師以 59:48 領先到達雙位數。

戰局真正的轉折發生在第 4 節，巫師在 Kelly Oubre Jr. 兩顆重要三分的帶領下，突然打出一波 13:4 的高潮，瞬間將比分差拉開到 18 分，也就此帶走了勝利。

火箭本場比賽失常，「大鬍子」James Harden 全場僅有 20 分、4 助攻的進帳，Chris Paul(保羅) 此役雖然回歸，但也還在找感覺，只拿到 8 分、6 助攻。Eric Godons 拿到 16 分，Gerald Green 則有 18 分 2 個籃板。

巫師本戰得分最高的是射手 Otto Porter Jr.，他投進了 26 分；而 Bradley Beal 則是 17 投 9 中，拿到次高的 21 分，主控 John Wall 也有 17 分、4 助攻、5 抄截的表現。

火箭中鋒 Clint Capela 今日依舊因傷缺陣，巫師本場比賽的籃板足足比對手多出 10 個，從而讓他們利用快攻得到了 19 分。此外在籃下缺少 Capela 嚇阻對手的情況下，火箭讓對手投出 53.4% 的高團隊命中率，也成為輸球主因。

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