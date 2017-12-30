聖誕老人偏心：美元將創十四年最差表現 歐元獲十四年最好成績

摘要：本周五歐元兌美元盤中升破 1.2 關口，今年以來累漲約 14%，創十四年來最大年度漲幅，美元指數今年累跌將近 10%，創十四年最大年度跌幅。而明年美元反彈的關鍵鑰匙可能掌握在聯準會手中。

2017 年最後一個交易日，美元依然沒有得到聖誕老人的眷顧，眼看要創下十四年最差年度表現。

當地時間本周五，歐元兌美元盤中升破 1.2 關口，今年以來累漲約 14%，創十四年來最大年度漲幅，而美元指數今年累跌將近 10%，創十四年最大年度跌幅。



值得一提的是，1.20 已經是丹麥最大銀行丹斯克銀行的分析師 Christin Tuxen 本周稍早預計的歐元兌美元未來六個月目標匯價，當時他預計未來 12 個月目標價為 1.25。

美元下跌的同時，美股周五高開低走，跌落歷史高位。截至發文，三大股指之中標普跌 0.17%、道指跌 0.12%、納指跌 0.28%。

對於美元 2018 年走勢，分析人士看法不一。

有分析師認為，隨著明年聯準會進一步升息、川普稅改帶來減稅的財政刺激，美元有理由反彈。華爾街見聞稍早文章提到，越來越多華爾街經濟學家發出鷹派預言：明年美國可能升息四次甚至更多。

但也有分析師預計，美元明年可能延續跌勢。歐元明年走勢可能不容樂觀。

CNBC 報導提到，投資研究機構 Exante Data 的 CEO Jens Nordvig 認為，如果明年聯準會升息步伐更快、升息次數超過目前聯準會自己預計的三次，美元會得到支撐，但如果通膨未來幾個月沒有回升，明年 3 月可能不會升息，升息也就不會超過三次。

花旗的分析師也看空美元，預計未來六個月到 12 個月內，美元對其他發達國家貨幣將下跌 5%，因為包括美國、歐洲、日本和新興市場在內，全球各地經濟增長正在趨同。

新加坡大華銀行外匯策略師 Peter Chia 預計，貨幣政策趨同明年可能將打壓美元，目前除聯準會之外的其他央行要嘛脫離貨幣刺激措施，要嘛開始升息。

Chia 稱，在這種背景下，日本決策者可能至少開始更加暗示最終收緊日本央行貨幣政策，他還預計，美元兌日元到明年 3 月底可能跌至 108。

資深外匯分析人士 Barbara Rockefeller 指出，歐元的反彈可能不是歐洲央行希望看到的。荷蘭合作銀行表示，如果歐洲央行明年意外提前退出 QE，才可能支持歐元。

Rockefeller 預計，歐元可能重返 2015 年和 2016 年的長時間區間交投模式。

『新聞來源／華爾街見聞』