〈2018搶先看〉助攻5+2產業、台股資金活水 金管會7月擬鬆綁保險業投資

保險業的海外投資曝險部分太高，政府希望增加投資國內標的，引導保險資金投資台灣，不只投資 5+2 產業、還有台股，為了助攻政府政策發展，金管會 2018 年 7 月擬調整保險業 RBC 風險係數，以鬆綁保險業的投資。

台灣保險業擁有豐沛資金，統計至 2017 年 10 月底，壽險業保費收入為 2.78 兆元，整體保險業資產總額 24.45 兆元。但近年保險資金在國內面臨去化的困難，以致對國外的投資比例超過 6 成。

而政府大力推動「5+2」產業創新計畫，包括「綠能科技、亞洲矽谷、生技醫藥、國防產業、智慧機械、新農業、循環經濟」，以加速台灣經濟轉型升級，也希望保險資金積極投入。

而且金管會訂出獎勵方案有 2 期，從 2017 年 9 月到 2018 年 8 月底，是第一期，第一期目標希望可以引導保險業投資 5+2 產業增加 300 億元，第二期則將依第一期執行情況再另行訂定。

金管會依照投資的貢獻度、參與度及成長度辦理績效考核，產險公司取一名，壽險公司前三名者，金管會將給予獎勵。除了公開頒獎表揚外，也會研議增加保險業核准商品的送審件數以及安定基金計提標準等差異化誘因。

不只 5+2 產業，外資現在對台股的影響太大了，金管會也希望本土法人、保險資金可以增加對台股的投資。金管會對於助攻保險業可以「錢」進台股，預計鬆綁 RBC（資本適足率）台股係數，以增加保險資金投資台股的動能。

據了解，金管會研議保險業新一代資本適足率制度，擬將股票「逆景氣循環機制」納入計算 RBC 中，未來壽險業在計算 RBC 時，如果台股指數高於一定水準，風險係數將上調，低於一定水準，風險係數將下調，壽險公司不必因 RBC 不足就賣股求現，這樣的設計不但可避免台股在低檔時，保險業需認賠賣股，也因不論股價行情如何，風險係數都能有彈性，讓保險業可以長期投資。