〈2018搶先看〉小金雞海外掛牌趨勢已定 鴻海轉型控股公司

2017 年鴻海 (2317-TW) 的大事，除了併購東芝半導體跟啟動美國投資，跟小股民最密切相關的，莫過於旗下子公司富士康工業互聯網 (FII) 決議赴中國 A 股掛牌，雖然鴻海要到明年 1 月 31 日召開股東臨時會討論相關議案，不過法人普遍認為，趨勢已勢不可擋，未來的鴻海，已邁向轉型成控股公司之路。

鴻海董事長郭台銘在 2013 年股東會曾表示，鴻海集團旗下初估有 50 家小金雞可以分切，將可創造 100-200 位董事長，重點是，這些小金雞都是貼上鴻海金字招牌，未來鴻海也會從航空母艦變成航空戰鬥群。

郭台銘更直接指出，小金雞雖然切割出去，但鴻海仍是主要控股，而這些公司可以少受鴻海規定，後浪推前浪，股價將超過鴻海。這也顯示，郭台銘不但對這些小金雞有信心，也對台股低本益比的不滿意。

對於子公司富士康工業互聯網 (FII) 赴中國掛牌，鴻海表示，集團為全球化運營國際企業，子公司富士康工業互聯網股份有限公司 (Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. ，FII) 申請在上海證券交易所上市，是集團發展既定戰略方針，契合鴻海近年來持續投資中、美、日、歐等全球化布局。

鴻海更表示，此次 FII 申請上市，將給鴻海發展帶來巨大機遇，將有助集團留住關鍵人才，共用發展紅利，同時可充分運用中國人才、資金、市場以構建工業互聯網生態系統。

鴻海也強調，若富士康工業互聯網 (FII) 集團掛牌，仍將持有 85% 之已發行股份。換言之，面對鴻海營運規模已成全球最大的代工帝國，郭台銘也已經明顯感受到，營收要再出現爆發性成長機率已低，唯一之計就是讓子公司們各自發揮所長，不要再隱身在集團內部，讓市場直接看到各子公司的表現。