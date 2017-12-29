2018年財經生活新制總整理！

2018 年就要來了，明年起全體勞工的基本工資、勞保怎麼調？誰被政府加薪？都將攸關全民的荷包，就連交通、繳稅、甚至網購都有新制變革，《鉅亨網》整理 2018 年財經生活元旦新制，與民眾息息相關。以下為各項新制要點：

✐台股相關✐

1. 上市櫃公司召開股東會應採電子投票

上市櫃公司必須提供「電子投票」作為股東行使表決權的管道；若公司拒絕，金管會將祭出「退件條款」，其申報募集發行有價證券的案件，將予以退件。

2. 審計委員會設置為 IPO 必要條件

申請初次上市（IPO）公司，不論本國或第一上市的外國公司，都要設置審計委員會；審計委員會需要三名以上獨董組成，未來只要送件 IPO，審計委員會將是必要條件。

3. 上櫃公司規定須辦法說會

上櫃公司要比照上市公司，自 2018 年起、每年都需要舉辦法說會，向法人說明業務展望與財務報告。



✐財稅相關✐

1. 「納稅者權利保護法」施行

未來只要納稅者、配偶及其申報受扶養親屬人的每人基本生活所需總額，超過申報的全部免稅額、一般扣除額及薪資所得特別扣除額的合計金額，多餘部分即可自綜合所得總額中減除。預計上路後約有 37 萬戶受惠，平均每戶可減稅 5135 元，一年稅損約 19 億元。

2. 免徵電動汽車及電動機車使用牌照稅

高效能、低汙染的電動車產業已成趨勢，因此，財政部明年除了將現行電動汽車免徵牌照稅期限延長至 2021 年底，也新增電動機車免徵牌照稅條文，將從明年開始實施，同樣免徵 4 年。免稅措施效益預計將帶動市場增加電動車 5795 輛、電動機車 17 萬台。

3. 海外網購免稅額降為 2000 元

喜歡在樂天、淘寶等海外網站購物的人要注意了！自 2018 年 1 月 1 日起，進口貨物低價免稅限額由現行新台幣 3000 元調整為 2000 元，而隨著海外網購免稅門檻下修，讓不少喜愛網購的人大嘆小確幸沒了。

4. 電子申報繳稅服務網可下載被繼承人財產參考資料

目前民眾辦理遺產稅申報時，會先向各地區國稅局「臨櫃查詢」被繼承人財產資料作為申報參考，不過，自明年 1 月 1 日起，民眾可以透過自然人憑證、「健保卡 + 註冊」、金融憑證等電子憑證或洽稽徵機關申請核發「被繼承人財產參考資料查詢碼」，透過網路方式查詢被繼承人財產參考資料。



✐勞工篇✐

1. 基本工資調漲

基本工資將在 2018 年元旦起，從現行的「21009 元調升至 22000 元」，預估約有 166 萬名勞工受惠；基本時薪則由「133 元調升為 140 元」，預估約有 39 萬名勞工受惠，合計薪制上路後，受惠人數約為 205 萬人，而隨著基本工資與時薪調漲，勞動部勞保局表示，勞工保險、就業保險以及勞工退休金也將會跟進調整。另外，63 萬名軍公教人員待預算案通過後，也將調薪 3%，而所屬的國營事業屆時也將跟進比照辦理。

2. 勞保. 勞退. 就保跟進調整

勞動部表示，為配合基本工資調整，元旦起修正勞保投保薪資分級表，第 1 級之月投保薪資為 2 萬 2000 元，藉此保障被保險人基本經濟生活，預估受益勞工約有 304 萬人；同時修正勞工退休金月提繳工資分級表，第 18 級月提繳工資為 2 萬 2000 元，受益勞工約有 128 萬人。

3. 勞保年金請領年齡調高 47 年次先受衝擊

勞保年金 2009 年上路時，法令已經明訂老年年金法定請領年齡是 60 歲，第 10 年起提高 1 歲才能請領，由 60 歲延後至 61 歲，而明年就是勞保年金實施的第 10 年，也就是說，明年起滿 60 歲、民國 47 年次出生的勞工，需到後年才能請領到足額老年年金。



✐軍公教篇✐

1. 軍公教人員調薪 3%

軍公教人員調薪 3%，將打破軍公教人員已經連續六年未調薪的現象，所屬國營事業將衡酌經營績效比照跟進。

2. 替代役制度新規劃

產業訓儲替代役停辦。此外，82 年次以前出生未服役役男，停止徵集服常備兵役，全數轉服替代役，為期一年。83 年次以後出生役男為期四個月的軍事訓練，但不用「下部隊」；同時仍可以家庭、宗教因素申請服替代役。



✐交通篇✐

1. 遇緊急任務車輛 向右避讓

交通部修正汽、機車在同向或雙向僅有一車道路段，及交岔路口遇執行緊急任務車輛避讓規定。明年元旦起，車輛行駛於同向或雙向僅有一車道路段時，遇到緊急車輛時，不論是同向或對向車輛，除應向右緊靠道路右側外，並需暫時停車於適當地點，供執行緊急任務車輛超越。

兩車道或是三車道以上路段，最外側車道車輛，應再往右側車道外移動，騰出空間讓中間車道車輛可向右避讓；路口遭遇緊急車輛時，新增已進入路口車輛，應駛離至不妨害緊急任務車輛行進動線地點；除同向車道外，其餘方向車輛應減速暫停，不得搶快進入路口。若民眾遇緊急車輛不立即避讓，依法可處 3600 元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

2. 大型車輛新車須裝設視野輔助系統

為有效提醒民眾注意大型車輛轉彎及倒車之行車動態，降低車輛視野死角問題，明年元旦起，新登檢領照的大型車輛新車，應裝設行車視野輔助系統及轉彎及倒車警報裝置等設備。

3. 新南向航線降落費減收 20%

配合新南向政策，鼓勵航空公司多飛航新南向國家航線，明年元旦起，民航局針對高雄、台中、花蓮、台東、金門、馬公、台南、嘉義等 8 個機場，飛航東協十國、南亞六國、澳大利亞及紐西蘭等新南向國家的國際航線時，其班次降落費可減收 20%。

4. 台鐵誤點逾 30 分鐘退票免手續費

明年元旦起，台鐵於旅客運送契約中，新增旅客進站乘車前，發現營運中斷或原要搭乘列車，已誤點逾 30 分鐘，就可選擇免手續費退票。

5. 防偷搭火車 持月台票進站停留時間縮短

使用月台票、月台證進月台，每次最長停留時間從 3 小時縮短為 1 小時，避免有民眾使用月台證長達 2-3 小時，且還偷搭列車；若未於 1 小時內出站，無正當理由台鐵可加收 15 元。

6. 測速照相取締標誌更換

使用科學儀器取締超速之前，都需立標示牌面告知民眾，該牌面元旦起，將陸續更改為三角標誌內有一台照相機圖樣，取代以往「前有測速照相」、「常有測速照相」字樣標示牌。



✐生活篇✐

1. 海外就醫核退上限明年縮水

為遏止國人到海外假就醫，回國再申請醫療費用核退「A」健保的歪風，衛福部健保署明年元旦起，將海外就醫門急診、住院核退金額，改採各級醫療院所平均醫療費用計算，門診每人次降為 865 元，急診每人次降為 2412 元，住院每日降為 5295 元，年約 3.6 萬人受影響。

2. 住院部分負擔上限調漲

住院部分負擔上限元旦調漲，單次住院上限從 3.7 萬元漲為 3.8 萬元，全年上限由 6.2 萬元漲至 6.4 萬元，雙創歷年新高，住院將更傷荷包，估年影響數千人。

3. 元旦起擴大限塑 購物請自備購物袋

明年元旦起，民眾買東西最好得記得自備購物袋，包括飲料店、藥妝店、甚至中藥材行醫療等七大類，都不提供塑膠袋，將再納管 8 萬家業者，預估每年可減少約 15 億個塑膠袋。

4. 手機保固改為手機保單

明年元旦起，電信經銷商行銷手機保固方案時，須改成銷售「個人保險」，由消費者自行決定是否投保，電信商須先派員考取保險業務員資格，才能行銷保單。