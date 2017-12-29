漢來美食旗下米其林星級「漢來名人坊」連開2家新店 大添營運動能

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 獨家代理的香港米其林星級品牌「名人坊高級粵菜餐廳」，自 2015 年 6 月在高雄漢來大飯店開出台灣首家分店大獲饕客青睞後，第 2 家分店於今 (29) 日插旗台南，第 3 家分店也將在 1 月進駐台中新光三越，隨著年底尾牙和聚餐旺季到來，漢來美食樂觀看待可拉升營運動能。

漢來名人坊主廚鄭錦富 (富哥)。(圖：漢來美食提供)

漢來美食指出，名人坊經過兩年精心布局，終於在今年底展開展店計劃，位在台南新光三越新天地 1 樓的台南店，座位數 110 位，客單價落在 1200 元左右，預計月營收可達 800 萬元。

名人坊台南店限定旺旺流沙包。(圖：漢來美食提供)

漢來美食說明，名人坊的展店規劃經過嚴謹和審慎的評估，跨出飯店的第一步選定台南，就是看中台南地區驚人的消費實力，據內部統計，漢來名人坊的客群有超過 30% 的外來客，台南就占了 25%，因此，首發店選在台南。

漢來名人坊台南店占地 130 坪，設置有 68 個開放式場地座位，另有 4 間具備獨立動線和高度隱密性的包廂，總座位數 110 位。台中店則有近 150 坪，規劃 100 個座位和 3 間獨立包廂，可滿足不同客層需求。

漢來美食對於餐廳裝潢也非常講究，延聘國際級設計大師橋本夕紀夫團隊操刀，時尚低調且沈穩的風格；而菜單維持 80% 與香港本店同步，20% 嚴選台灣在地食材，以及主廚鄭錦富 (富哥) 專為台灣設計的私房港點，採套餐和單點方式，小吃區平均單價約 800-1000 元。

台南店獨家限定季節煲湯梨山蜜蘋果煲豬軟骨。(圖：漢來美食提供)

為了此次台南店開幕，富哥特別設計台南店獨家限定季節煲湯梨山蜜蘋果煲豬軟骨，嚴選來自梨山的大禹嶺蜜蘋果，因生長在海拔 2600 公尺以上的高山，果實小而結實，結蜜多且風味濃郁，沒有農藥殘留的疑慮，且主廚需花費 4 小時熬煮湯底，再加入一整顆去掉果核的蜜蘋果、豬軟骨、山藥、紅蘿蔔等食材後煲煮 1 小時，蘋果自然的鮮甜在嘴裡散開，每一口都是養顏精華，入口即化的豬軟骨和山藥都充滿了蜜蘋果獨有的蜜香。

其它名人坊推薦菜色還有富哥招牌炒飯、紅燒和牛肉、脆皮妙齡鴿、琥珀咕嚕黑毛豬、豉椒炒肚尖、燕窩釀鳳翼、龍蝦湯泡飯、芋香梅子鴨煲和脆皮炸子雞。

名人坊在香港擁有相當高的名氣，曾連續 6 年獲得米其林評鑑 2 星的肯定，主廚鄭錦富 (富哥) 在香港美食圈有「隱世廚神」的稱號，餐廳裡經常進出的都是達官顯貴，是標準的名人食堂。