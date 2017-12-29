外資股利扣繳率調高至21% 明年元旦起實施

財政部為了適度縮小內、外資股東股利所得稅負差距，發布修正「各類所得扣繳率標準」部分條文，將外資股東獲配股利或盈餘的扣繳率從原本的 20% 調高至為 21%，明年 1 月 1 日正式施行。

稅改方案目前仍在二讀程序、立法院協商中，力拼明年 1 月立法院臨時會通過。不過在稅改案通過前，財政部率先宣布，將外資股東獲配股利或盈餘扣繳率，自 20% 調高為 21%。由於此類調整屬於法規命令，不同於其他稅改內容，不需要經過立法院修法通過，只要經財政部訂定，並報請行政院核定通過，經立法院審查，即可上路。

針對外資股利扣繳率調整，財政部表示，依現行規定，外資股東取得公司分配的股利、合作社或其他法人分配的盈餘，按 20% 扣繳率就源扣繳完稅，法人及股東兩階段總稅負為 33.6%，較內資股東負擔的最高兩階段總稅負 (現行為 49.68%) 為低，可能衍生「假外資，真內資」等規避稅負問題。

因此，為了進一步縮小內、外資稅負差距，自明年 1 月 1 日起，現行外資獲配股利或盈餘的扣繳率，由 20% 調高為 21%，調高外資獲配股利或盈餘扣繳率 1 個百分點。

財政部指出，此次修正後，可使內、外資股東租稅負擔趨於衡平，與其他國家如韓國 (22%)、德國 (26.375%)、美國 (30%) 相較，仍具國際競爭力。至於外資如為我國租稅協定夥伴國的居住者，仍得適用該協定所定股利上限稅率，權益不受影響。