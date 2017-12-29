【港股解碼】踐行“三化”戰略，朗詩綠色地產轉型升級卓有成效

朗詩綠色地產（00106.HK）近來動作頻頻。6.6億元向嘉興朗達出售湖北供銷徐東民生廣場置業99.9%股權，2.4億元向四川藍光出售宿遷朗鑫置業及宿遷朗詩置業兩物業專案各60%權益，與中城年代及中城勇逸簽成立合夥以收購合肥高新區房地產專案。

最新消息則是，公司全資附屬公司南京朗銘及上海朗青與郎信資本及信達投資簽訂有限合夥協議，訂約方同意共同設計嘉興郎達合夥企業。南京朗銘及信達投資為嘉興郎達合夥企業的有限合夥人，將分別認繳嘉興朗達合夥企業資本金30%及70%，而朗信資本為嘉興郎達合夥企業的普通合夥人，將認繳出資人民幣100萬元。上海朗青為嘉興朗達合夥企業的管理人。

對此，集團表示將致力於為拓展在房地產開發業務尋找合適的專案。透過成立朗達合夥企業及股權轉讓引入信達投資成為合作夥伴，共同開發專案有助為集團帶來銷售收益，符合集團的發展戰略。

事實上，自2015年開始實行“產品差異化、資產輕型化、市場國際化”的戰略後，朗詩綠色地產在轉型升級之路上已初見成效。

朗詩綠色地產上半年業績翻番

朗詩集團創立於2001年，中國地產百強企業，是一傢俱有綠色環保、縱向一體化專業能力的國際性開發服務商。朗詩自2004年開始實施聚焦綠色科技差異化發展戰略，目前主營業務為地產開發，同時正積極開展綠色養老、綠色金融服務、綠色裝飾、綠色設計、物業服務等相關業務，並在美國和德國積極拓展海外地產業務。

2013年，朗詩完成了對HK106（深圳科技控股有限公司）的全面要約收購，並更名為朗詩綠色地產有限公司，成功登陸香港資本市場。

2017年上半年，朗詩綠色地產實現收入總額為約23.14億元，較去年同期上漲約191.2%。實現利潤額約為1.3億元，如未計及匯兌利得淨額之影響，利潤總額約為2.44億元，比去年同期顯著上升222.1%，歸屬於公司股東利潤為1.85億元（不計匯率變化影響），同比增加162%。

營收、利潤保持強勁增長，使得公司的資本及負債結構大幅優化，期末負債資產比率為27.3%，與2016年12月31日相比下降6.5個百分點，遠低於行業平均水準。

“三化”戰略卓有成效

業績翻番背後，折射出公司近年來“三化”改革卓有成效。

2015年，朗詩發佈了產品差異化、資產輕型化、市場國際化發展戰略，並成立北京地產公司，正式登陸華北。

產品的差異化一直是朗詩有別於其他開發商的核心競爭力。朗詩不僅考慮產品本身的訴求，更針對客戶的生活需求進行廣泛佈局，從1.0系列到3.0系列，朗詩每次的新產品科技都為使用者創造了更健康、更舒適的居住體驗，也由此使得朗詩出品的均價比周邊專案有明顯的溢價，約高於周邊市場 15-20%，且二手房更具保值性。

在資產輕型化上，朗詩執行了“榕樹林計畫”，除了傳統的住宅開間業務以外，同時建立了完善地產金融、開發設計、裝飾、物業、養老服務等子品牌體系。努力將青杉資本、綠色裝飾、綠色物業、朗詩常青藤等獨立的業務部門打造成為各自細分市場的領頭羊。2017年上半年收入中，朗詩向獨立第三方及合作方收取的專案開發管理服務費約為2.21億元，較去年同期增長30.9%。

國際化方面，目前朗詩在美國共佈局了十一個專案，橫跨東西海岸的主要城市，例如東海岸的波士頓、大紐約地區；西海岸的三藩市、洛杉磯，產品類型涵蓋城市高端公寓和近郊別墅。

報告期內，美國專案共取得合同銷售額為人民幣445.6百萬美元，銷售面積為7330平方米，期內實現物業銷售收入約人民幣112.2百萬元，較去年同期上升約27%，確認銷售總面積約為3614平方米。

下半年，朗詩將充分利用已有的技術、品牌和管理能力，結合行業先進運營經驗，在踐行“三化”戰略的基礎上，拓展長租公寓市場。

作者：董虹

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