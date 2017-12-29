【富蘭克林華美投信】封關表現強勁 台股待量增上攻突破區間

加權指數周間雖下殺百點，但下方支撐成型，屢次回測均能有效反彈，多方氣勢未潰，指數旋即在權值股帶領下止穩上攻，迅速收復均線強勢封關。惟指數仍處整理區間，短線反彈留意震盪，現階段建議逢低布局基本面佳、具題材趨勢的個股，並切忌追高，待突破季線反壓後，多方將大有可為。

統計今年以來台股與台股基金表現：加權指數漲幅 15%，店頭指數為 18.6%；台股基金平均績效 (理柏資訊，SITCA 分類，新台幣計價，統計至 12/28) 依序是科技類 31.24%、中小型 28.35%、中概股型 26.94%、一般股票型 25.44%、價值型 22.4%、上櫃股票型 21.42%，整體則為 26.73%。



富蘭克林華美投信表示，本周光學龍頭受手機明年第一季砍單影響，股價下探波段低點，成為大盤空方指標，雖封關前力圖振作，但宜視為跌深反彈，在承接買盤不足下，二、三線光學股也不建議特別布局，未來盤面重心依然集中在缺貨漲價題材，易獲資金青睞。考量台股基本面佳，突破均線壓力對多方是重要指標意義，封關收紅大幅提振信心，認為區間整理完後上攻機率大，待外資歸隊量能提升，可期待有所突破。

缺貨漲價題材方面，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，明年第 1 季漲價明確的包括 DRAM、MLCC、MOSFET 等，周間 PI 漲價也帶動股價，目前漲價題材已經漲到比較陌生的產業，連機構法人都不一定有研究到，且內資資金流動快速，今天長紅大漲標的，可能明天就獲利了結，籌碼不穩造成股價上下波動劇烈，操作難度大增，加上大盤仍未突破區間，建議進場要格外謹慎，對於趨勢題材也應逢低布局，追高絕對不宜，或透過專業經理人操作，也是投資台股較穩當的方式。

目前市場多空訊息交錯，加權指數持續呈盤整格局，伺機尋求低接基本面佳且有趨勢性的類股，可留意各主流族群指標，未來缺貨漲價題材將持續是盤面重心。國際股市展望正面有利台股後市，且美元指數疲弱，就算有美國稅改資金回流議題，也要等實行之後才會有變化，現階段資金外移壓力不大，可期待台股第一季的行情。

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