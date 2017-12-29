【華冠投顧】武傑電台:祝大家新年快樂!2018台股走勢如何?!

◆ 新年快樂

加權指數早盤上漲 + 23 點開出，在外資買盤持續回流下，指數衝高一度大漲近百點；在大型股權值股買盤加溫下，終場指數上漲 + 75 點，收在 10642 點，成交量 1091 億。

從『來的快、去的快』到『一紅吃四線』，再到昨天我們說… 元旦連假最後交易日，在外資買盤持續回流下，預計可望維持『紅盤』以上表現。只是漲多漲少… 就是外資的心情囉!! 今天上漲 + 75 點，盤中一度站上季線，市場的『空頭』應該一步步變成『多頭』。展望 2018 年，在外資押寶買盤回流下；『元月行情』欲小不易，農歷年前可望是一個好年。最後祝大家『新年快樂』!!

今天台股開盤漲 23 點，終場收漲 75 點，收在 10642 點，市場上有人看空、有人看多，武傑的看法依舊沒變，還是看多，所以要大家切勿過度恐慌，有拉回修正時是給大家機會低檔布局的，大家要好好把握，依舊給大家信心；而 12 月幾次的下跌有許多的籌碼浮額被洗出場，市場氣氛也轉趨保守觀望氣氛較濃，但也有許多中小型股走出自己的路，但武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，不要過度猜測是反彈還是回升，最後選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低! 喜歡武傑分析的朋友都可以在 LINE@或武財神陳武傑 FB 上有更多即時資訊與你分享!



個股方面今天股王 3008 大立光小跌收在 4020 元， 2317 鴻海小漲收在 95.2 元，權值王 2330 台積電則是小漲收 229 元，再來幫大家追蹤今天盤面上強勢的個股有: 2009 第一銅、3624 光頡、9958 世紀鋼、3354 律勝、6127 九豪、2478 大毅… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

再來今天弱勢股方面有: 4943 康控 KY、2477 美隆電、1475 本盟、6246 臺龍、3567 逸昌、8406 金可 KY… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估