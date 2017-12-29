【永豐期貨】台指選擇權盤後－台積電拉尾 週線月線黑翻紅

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 72 點至 10633 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 9.86 點，電子期逆價差縮至 - 0.33 點，金融期逆價差擴至 - 4.19 點。現貨部分，三大法人買超 75.06 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 639 口至 10826 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 2588 口至 48739 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1477 口至 13494 口。

週四美股三大指數同步小漲，週五早盤日經指數開高走高，激勵台指期以上漲 32 點開出震盪，而現貨開盤三王同步開高，電子傳產類股同步走強更推升加權指數一路走高至 10650 之上，不過大立光買盤力道疲軟翻黑，加上逢高調節賣壓出籠使漲幅收斂，指數於 10650 之下震盪，最後台積電為首的多檔權值股尾盤爆出大筆買單使指數強拉 35 點，終場加權指數上漲 75.22 至 10642.86 點，本週共上漲 105 點。成交量能 1093.26 億，較前一日縮減 10.18 億。整體而言，加權指數 12 月初開始連三跳水後，大半個月都在 10500 附近紅黑交錯的震盪，最後靠著 28、29 日的兩根紅棒大漲 156 點，把週 K 與月 K 由黑翻紅，不過由日線來看，目前價位正面臨上方季線及 11 月 30 日的空方缺口反壓，下週日 K 要收出第四根紅 K 的機會相對較小，預期近期行情為中性震盪格局。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10800 點，賣權集中在 10500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10800 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值連續三日提升，由昨日 1.66 升至 1.8，而週選買權的最大量 OI 集中區由 10600 上移至 10650，賣權則由 10300 上移至 10450，壓力支撐均有上移跡象，籌碼面偏多架構明顯增溫。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。