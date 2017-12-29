【大行報告】瑞銀上調美國明年經濟增長預測至2.4% 料3月加息機會不大

瑞銀證券宏觀經濟研究團隊發表宏觀研究報告指，美國稅改法案通過時點和幅度均超預期，經濟增速上調，但預期減稅帶來的通脹效應將非常小。同時消費和投資增速將會加速，一些支出將會表現為進口的增加，抵消GDP的增速。

該行將2018-2019年GDP均值分别上修0.13和0.4個百分點，至2.4%和2.7%，但減稅對核心通脹的推動非常有限，且未來幾個月的通脹較低且波動較小，會讓美聯儲降低信心，從而導緻美聯儲在明年3月份不會加息。不過，因美國經濟仍在走強，且通脹仍然低于目标水平，預計美聯儲將會在2018年6月和12月加兩次息，2019年將會加息3次。

該行又指，因應歐元區PMI繼續創新高，歐央行也上調了對歐元區未來經濟預測，明年9月結束QE的可能性高。

至于國内方面，該行預計流動性仍將保持偏緊，市場利率也仍將保持高位，如果明年美聯儲加息達到3-4次，則中國央行可能再次上調公開市場操作率；如果CPI通脹連續幾個月接近3%，央行有可能會在三季度上調基準利率25個基點。近期國内和海外利差仍然保持在較高水平，同時，臨近年底人民币兌美元有所走強，今年年底人民币兌美元匯率在6.6左右，明年年底人民币兌美元匯率在6.7左右，保持基本穩定。

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