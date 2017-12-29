台灣的未來？印度5大IT業、Infosys、TCS首度裁員

市值 1540 億美元，曾是印度最大就業創造者的印度 IT 業開始裁員。據了解，印度 IT 業今年裁員共 5 萬 6 千人，而基層職缺數量也於 2017 年砍半，使分析師們認為就業狀況比 2008 年金融危機還高。

數據顯示，今年的裁員人數較 2016 年高出一倍，也顯示了美國總統川普的「美國優先」政策奏效，及印度人才及企業適應新科技的速度過慢。

印度前 5 大公司任職狀況 / 圖：Mint

印度人才資源公司 TeamLease 總經理 Alka Dhingra 提道，前幾年的印度 IT 企業「解僱率」從 1% 上升至今年的 2% 至 6%。

印度第 2 大 IT 企業 Infosys 今年 1 月也裁員了 9000 人。IT 龍頭 Tata 顧問企業 (TCS) 也首次裁減人員數量。印度 Cognizant 的 6000 名科技人才則因「自動化」丟了飯碗。Dhingra 說道，除了基層人員外，高層員工也因「技術過時」面臨著裁員潮。

人資公司 TalentSprint 執行長 Santanu Paul 提道，「今年校園招聘量減少了 50% 至 70%」。Paul 認為，企業原本希望「從新人開始培養」，而目前的風氣是急需的人才「包商化」。因為企業的營收開始出現成長疲乏，人資單位希望採取現買現用的模式出發。

同時，印度 IT 業也開始從人力密集的業務，如資料中心維護、資料輸入等，遷移至高自動化業務如雲端服務、串流視頻、及人工智慧等。Gartner 分析師 DD Mishra 提道，IT 產業毛利沒有以前那麼高的情況下，這方面的就業市場就不會有好轉。

據 HfS 市調顯示，至 2022 年，印度 IT 產業將失去 70 萬 (三分之一) 的員工數量，而目前預估不到 5% 的印度 IT 人員具有未來產業所需的技能。

DD Mishra 認為，2020 年將會是個轉折點，到時印度 IT 就業率會再次成長。