蘋果、亞馬遜欲進軍沙國市場 蘋果計畫2019年在當地開專賣店

路透報導，兩位消息人士透露，蘋果公司和亞馬遜都在磋商取得沙國的營業許可證，這是沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德 (Mohammed bin Salman) 力爭讓保守沙國換上高科技新面貌的努力之一。第三名消息人士確認，蘋果正在與主管外資投資的沙國投資總局 (SAGIA) 磋商。



知情人士透露，蘋果近日已和沙國投資總署 (SAGIA) 展開協商，最快明年 2 月就能取得沙國核發的營業執照，估計 2019 年將在沙國開設當地第一家蘋果專賣店。該名人士也提到，亞馬遜與沙國政府的協商才剛起步，目前無從得知相關時程表，只知亞馬遜主要希望在沙國推出 AWS 雲端服務。



蘋果和亞馬遜目前均已通過第三方在沙國銷售產品，但他們和其他全球科技巨頭一樣，尚無法直接在沙國設立業務。



亞馬遜的磋商由雲計算部門 Amazon Web Services(AWS) 領銜。AWS 料將給當地市場帶來激烈競爭，當前市場由規模相對較小的本地提供商 STC(7010.SE) 和 Mobily (7020.SE) 等主導。



由於原油價格下滑凸顯出沙國經濟多元化的必要性，沙國政府過去兩年來一直在放鬆監管限制，包括長期以來導致投資人對沙國市場敬而遠之的外資所有權限制。



引進蘋果和亞馬遜將推進王儲穆罕默德的改革計畫，並可在沙國這樣一個年輕且相對富有的市場中，提升這兩家企業的形象；沙國對自己擁有全球最快的網速和最高的智能手機普及率引以為傲。



約有 70% 的沙國人年齡在 30 歲以下，而且經常使用社交媒體。



兩名知悉談判情況的消息人士表示，預計將在 2 月與沙國投資總局 (SAGIA) 簽署蘋果門店的授權許可協議，第一家零售門店計畫在 2019 年開業。而亞馬遜的相關談判還處在初期階段，投資計畫尚無具體時間安排。



據市場調研公司 Euromonitor，蘋果在沙國手機市占率位居第二，僅次於三星電子 (005930.KS)。



蘋果和亞馬遜均未置評，未能立即聯繫到 SAGIA 就此置評。



上述消息人士之一提到，蘋果和亞馬遜都在沙國引進外資企業的優先名單上，官員們希望通過優先引進這些企業來進一步推進國內的改革。



蘋果和亞馬遜股價週四同步收小紅，蘋果漲 0.28% 至 171.08 美元，亞馬遜漲 0.32% 連三紅至 1,186.10 美元。



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