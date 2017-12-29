•大健康是大產業，全球健康產業占GDP的15%，美國超過20%，中國為5%，發展空間極為廣闊。大健康包括醫藥、醫療、護理、養生、養老、設備、原料等，中國將有20萬億的產業規模。隨著新的健康生活方式的推進，產業逐步向智慧化、精准化、個性化方向發展。

•宇宙由資訊和能量兩大組成，資訊與能量一起在大爆炸時同時產生的，兩者大多處於分離狀態。資訊與能量的結合產生物質，形成大到星球小到粒子等萬物，道中的無中生有，無是資訊和能量，有是各種物質。

•許多事物都可以“三七開”，應該是一種普遍現象。地球上陸地與海洋是“三七開”，宇宙中能量與暗能量是“三七開”，人體中固態與液態也是“三七開”，凡此等等。更為正確的比例是黃金分割，0.618比0.382，這是打開宇宙秘密的鑰匙。

•O2O的本質是線上與線下一體化運作，核心在“2”，即線上與線下的融合。融合主要圍繞用戶體現在兩個“能”上，線上對線下是賦能，將線上的流量和資源賦予線下；線下到線上是聚能，將線下的交易和資料聚集線上。

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