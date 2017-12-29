2018年將至，傳媒上出現了不少對來年的經濟預測。大多數評論似乎都對前景樂觀，認為經濟會繼續好轉，惟擔心通脹可能會受需求上升所拉動，導致聯儲局需要不斷加息，以防通脹惡化。



這個看法很正路，符合一般的經濟學原理。然而，世界已變得很不一樣，以前會這樣發生的事情，今天可能已不再如是。我個人認為，新的宏觀大環境已令世界不容易再回到惡性通脹的年代。



全球化的出現，已令工業生產技術廣為第三世界逐漸掌握，大量過去被閒置在農村的勞動力，因而可以釋放出來，大大降低了商品的生產成本，以至即使在經濟好，需求大的時候，消費物價指數都不容易上升。



鄧小平的改革開放，率先令中國可以大規模地享受到全球化的紅利，成為世界工廠，以低廉的價格，賺盡全世界的外匯。雖然不斷有指控說中國的產品有問題，但消費者的眼睛是雪亮的，有問題的產品是不可能長期獲得消費者用真金白銀去支持的。



然而，近年中國已不想再為名牌做代工了，正不斷提升自己的產品的知識含量。自從中國推出新勞動法，與收緊環保的要求後，很多勞工密集的工業都不得不離開中國，轉移到其他第三世界的國家謀發展。此之所以，近年一些第三世界的國家、如印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓，以至一些非洲與拉丁美洲的國家，經濟增長都非常快。他們已成了世界工廠的接班人。



在過去的二三十年中，西方已在很大的程度上，把自己的製造業荒廢了。在很多生產技術上，中國已比西方先進。加上中國現在不乏資金，又有一帶一路的國策配合，中國在第三世界走上現代化的過程中，正扮演著比西方國家更積極的角色。



由於第三世界的工資水平仍十分低，加上他們之間的競爭非常激烈，相信他們的產品價格會有一段很長的時間都不容易上升。在這種情況下，通脹重臨的機會很低。



回顧世界過去的通脹，大都由石油危機所造成。每當中東局勢動盪，原油供應就不穩定，令生產成本暴升，推高了消費物價指數。不過，自從開採頁岩油的技術有了新突破之後，人類才發現地球上原來仍有這麼多的原油未開採。美國已因為不再限制本土的油田開採，估計很快會成為最大的出口國。石油價格將長期在低位徘徊，不足以再對通脹造成壓力。



此外，隨著第三世界的工業化，世上會有愈來愈多的人脫離了工作只為「搵食」的狀態，他們已不需要把大部分的收入都用在食物與衣著上。這將導致消費物價指數，不用隨著人們的收入增長而同步上升。因此，我不認為世界會出現一次如上世紀八十年代初那樣的惡性通脹。



若果通脹真的不太嚴重，那聯儲局就沒有需要一再加息，因為加息會增加營商成本，對經濟增長沒有好處。如果美國的經濟增長平均只能維持在2.5%左右，聯儲局加息亦應不會超過這個水平。

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