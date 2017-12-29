回顧2017：大型併購潮在稅改前已成立

資料顯示，2017 年全球企業併購潮已達到自 2008 年以來的第 3 高，顯示在川普稅改之前，其實大企業的執行長就早已做好佈局。雖然市場較期待的博通 Broadcom (AVGO-US) 未成功併購高通 Qualcomm (QCOM-US)，但 2017 年還是有眾多矚目的併購案例。

高盛併購總監 Michael Carr 提道，今年 80% 的併購案都是由買方先主動提議，這代表了今年的買方在併購成立之前，都已有充分的自信不會半路殺出個程咬金。

全球 2017 年總併購金額高達 3.54 兆美元，較 2016 年的 3.59 兆美元低一點點。自 2008 年以來，最高的一年併購金額落在 2015 年的 4.22 兆美元。

迪士尼股價日線走勢圖

由於過去幾年間，不斷的低利率已使得市場融資成本變得更便宜、降低了併購成本。而另一方面政治因素，如德國組閣問題、北韓導彈問題，都未對企業執行長們造成任何併購影響。Lazard (LAZ-US) 投顧副總 Cyrus Kapadia 認為，如企業的未來方向明確，連脫歐也無法阻擋這波併購潮。

美國今年的併購金額雖然下滑了 16% 至 1.4 兆美元，但歐洲併購金額成長了 16% 至 8560 億美元，而亞洲併購金額也成長了 11% 至 9120 億美元。

美國今年重點併購案來自於 CVS (CVS-US) 併購保險公司 Aetna 的 690 億美元、迪士尼 (DIS-US) 併購部份 Fox (FOXA-US) 資產的 520 億美元、及航太供應商 UT (UT-US) 併購航太供應商 Rockwell Collins 的 300 億美元。除了純現金以外，大部份的併購案都帶有股份入股的成分。

全球私募對沖基金的併購案於 2017 年達 3226 億美元，較去年成長了 27%，也顯示了便宜資金正鼓勵全球企業趁「低利率」時機，進行大舉併購。

對於川普稅改案是否提升或減少未來短期內的併購案例，摩根大通全球併購總監 Chris Ventresca 認為不會有太大影響，提道併購價格及企業的未來方向才是併購的真正考量。

然而，資產管理公司 Perella Weinberg Partners 歐洲總監 Dietrich Becker 進一步表示，估計在稅改案後，原本留在海外的企業盈餘，將會受降稅刺激而匯回美國，並提高 2018 年的企業併購量。