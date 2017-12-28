電信業成立保代 因應手機保單2018元旦上路

再過 3 天就要跨年，金管會表示，目前已有 6247 人取得販售手機保單資格，國內 3 大電信業者也新設保代公司或與集團保代公司合作，手機意外毀損保固將轉型成手機保單（行動裝置險）可於明（2018）年元旦順利上路。

金管會保險局指出，截至今年 12 月 23 日，產險公會已舉辦 101 場團班測驗，共有 6247 人取得行動裝置保險銷售資格，從此數字看來，每家電信業據點不只 1 人擁有銷售資格，相信電信業者都已準備好讓手機保險上路。

此外，國內 3 大電信業也透過新設立及與旗下保代公司合作。保險局說，中華電信是委託神腦成立團隊，協助中華電信代為訓練，而神腦也為此成立了「神揚保代」，已通過保險局核准，將從明年元旦起跨足保代業務，不只代銷手機保單，也販售產險、旅平險、車險等；台灣大哥大也已向保險局遞件申設「台信保代」，目前正在在審核中；遠傳電信則是跟母集團旗下的遠東銀保代合作，力求讓手機保單順利接軌。

不僅如此，保險局也收到富邦產險、新安東京海上產險、安達產險 3 家公司的手機保單申請，保單契約大多是 2 年 1 期，若客戶在 2 年期間想換新機，可隨時提出終止保單，費用也可選擇月繳。

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