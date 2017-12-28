【豐銀投顧】先前預測完全命中 外資歸隊指數上漲

過去的交易日之中，我們不斷的告訴大家這邊是一個打底的行情，只要量能持續萎縮，對後勢就越有利！許多人總不以為然，認為反彈行情就應該要有量，有量才能上漲。但卻完全不知道正因為沒量，代表的就是賣壓已沉澱。尤其筆者先前一再的提醒台積電的重要性並不是因為他是權值王，而是台積電背後代表的是外資對科技類股的態度，只要外資一日不停止賣超台積電，台股就永無寧日。但我們在最近的二週看到的是，台積電已經不再破底且試圖止穩。而台積電又是台股權值一哥，由此就可知台股離底部的時間指日可待，大盤不是反彈就是盤整，如此一來還有什麼好擔心的呢？再說了，筆者也一再的強調後台幣走勢並沒有走貶 (今天甚至強升)，那麼行情不就很清楚了？外資昨天期貨又加碼 5300 口，怎麼會是看空呢？

盤勢到了這邊，未來該怎麼看？首先，反彈至此，大盤就要開始恢復成交量才好。否則這種靠著「想賣的人不賣」的反彈，也撐不了多久。因此從明天開始，筆者就不會像之前一樣，那麼樂見成交量萎縮了。另外，季線已經要往下彎了，這是過去一年所沒見過的情況。可是也不必太過緊張，短線先看 1/5 時大盤只要不跌破 10323 點，則可以確認月線至少會走平不會下彎，那麼後續的行情就可以樂觀看待。此外，我們先前推薦過的個股如 3661 世芯、6120 達運、在今天表現都不錯，未來還能做的股票仍然不少，我們也會選出來給大家參考。未來的行情很簡單，筆者一再灌輸大家一個概念，那就是「台股不會自爆」。一切都是跟著國際股市在走，如果國際股市並沒有出現流動性相關的問題，股市就不會反轉。雖然至今天，外資買超台股的熱情不比去年上半年，但我們仍然認為台股的未來仍然看好，也認為在農曆年前應該會有一波紅包行情，請大家期待！

豐銀投顧 李世新 分析師