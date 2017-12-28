【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

10500 整數心理關卡站上了，一舉突破半年線！

台股今日開高走高，10500 整數心理關卡成功站上，今日呈現大漲的格局，然而目前仍處於月線、季線死亡交叉的格局，且目前上檔面臨季線的壓力，而下檔亦有（五日線、十日線、月線、半年線）的支撐；而從量能的角度來看，今天量能依然持續低彌，一來，外資逢耶? 節休假，二來代表投資人觀望的氣氛亦較濃烈，今日的震幅有 78 點之多。收了一根中紅 K，行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

◆今日盤面焦點:

台股今天類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是玻陶類股，漲幅達 8.2%，光電也上漲逾 3%，其他電子、貿易百貨漲幅也超過 2%，食品、汽車、橡膠、觀光、電子零組件也漲逾 1%，航運、電腦設備、紡纖、造紙、半導體、電機機械、資訊服務、鋼鐵、水泥、化學生醫、生醫、化學、建材營造、電子通路、其他類、通信網路、金融等也均收紅。

至於下跌類股則僅有油電燃氣及塑膠。

電子三雄今天終於同步反彈，但是上漲時間則略有不同，先由台積電帶頭，一度收復 5 日線、10 日線及月線，然而月線反壓沉重，也讓台積電在中場過後漲幅略微收斂。

至於大立光及鴻海漲勢則相對平穩，大立光在昨天一度回跌今年的起漲點後，低接買盤持續進場，推升今天股價又重新站回 4000 元整數大關。鴻海也同樣強勢反彈，一口氣收復 5 日線、10 日線及月線。

另外矽晶圓族群也在類股股王環球晶反彈推升，包括嘉晶、合晶及中美晶均收紅。

近期的強勢股包括印刷電路板及被動元件，漲勢也持續延續，國巨、光頡、越峰、華新科、大毅、華新科、凱美、立敦都還有買盤繼續簇擁。