人社部：全國10億人持有社保卡 社保基金累計結餘7.4萬億

據人社部網站消息，全國人社工作會議28日在京召開。人社部部長尹蔚民指出，五年來，人社工作取得顯著成就。城鎮新增就業累計超過6500萬人，城鎮登記失業率、調查失業率保持在較低水平，高校畢業生總體就業率均在90%以上;覆蓋城鄉居民的社會保障體系基本建立，社保卡持卡人數超過10.7億人，五項社保基金收支規模持續擴大，累計結餘7.4萬億元。

尹蔚民指出，黨的十八大以來的五年，是黨和國家發展進程中極不平凡的五年。五年來，我們緊緊圍繞黨和國家工作大局，上下一心、砥砺奮進，堅決貫徹黨中央關于人社工作的部署，推動人社工作取得顯著成就。

一是促進就業創業工作成效突出，城鎮新增就業累計超過6500萬人，城鎮登記失業率、調查失業率保持在較低水平，高校畢業生總體就業率均在90%以上;

二是覆蓋城鄉居民的社會保障體系基本建立，社保卡持卡人數超過10.7億人，五項社保基金收支規模持續擴大，累計結餘7.4萬億元;

三是人才隊伍建設進一步加強，全面深化職業資格制度改革，減少434項職業資格，專業技術人才、技能人才超過2.3億人，引進外國高層次人才300多萬人次;

四是人事管理科學化水平明顯提升;

五是工資收入分配格局逐步完善;

六是中國特色勞動關系不斷創新發展。

尹蔚民要求，做好2018年人社工作要堅持人才優先、民生為本，促發展與惠民生相結合，全力促進就業創業，深化社會保障改革，加快人才隊伍建設，推進人事管理創新，完善工資收入分配制度，構建和諧勞動關系，提升公共服務能力，持之以恒全面從嚴治黨，為全面建成小康社會作出積極貢獻。

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