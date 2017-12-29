能源盤後─庫存報告預示需求增加 油價微幅走高

週四原油價格在漲跌震盪中微幅收升，因市場人士對庫存報告指美國原油庫存持續下滑感到樂觀。

據美國能源情報署 (EIA) 報導，截至 12 月 22 日當週，國內原油供應量下降了 460 萬桶，而美國石油協會 (API) 周三稍晚報告減少 600 萬桶。市場預期原油下降約 370 萬桶。

EIA 也顯示，本週汽油庫存增加約 59 萬桶，精煉油品增加 110 萬桶。據報導，俄克拉荷馬州庫欣重要能源樞紐的原油供應量下降了 160 萬桶。

2 月西德州中質原油 (WTI) 在紐約商品交易所 (NYMEX) 上漲 20 美分或 0.3%，報每桶 59.84 美元。 2 月布侖特原油期貨每桶 66.72 美元，上漲 28 美分或 0.4%，為 2017 年第二高收盤價。

消息人士表示，市場參與者並未立即對庫存報告作出積極反應，原因 2017 年只剩下 1 個交易日，不願意進行激進的投注。

「我認為部分原因是沒有看到太多的反應，因為它接近年底，但是報告中沒有任何東西可以壓低油。」Price Futures Group 高級市場分析師 Phil Flynn 說。

他表示，本週汽油和精煉油品的庫存增加未來可能會淡化，原油庫存下降幅度大於預期，表明 2018 年需求正在回升，這是未來的看漲信號。

在聖誕假期和新年之前，這兩個級別的原油價格已經接近 2015 年以來的最高水平。

與此同時，FactSet 數據顯示，2 月交付的天然氣上漲了 17.60 美分或 6.4%，至每百萬英熱單位 2.914 美元，創 2016 年 12 月 21 日以來最大漲幅，當時上漲 8.6%。

氣象學家預測美國大部分地區的寒冷天氣將一直延續至 2017 年結束，這將有助於進一步購買天然氣和取暖用油。

回到原油方面，本週稍早由於利比亞供應中斷以及北海 Forties 油管系統的持續停運，石油期貨上漲，阻止了每天 45 萬桶的流量。

油管運營商 Ineos 週二表示，Forties 應可望在新年初期全面投入運營，本週稍早爆炸造成的利比亞輸油管損壞預計將在下週進行修復。

其他能源產品中，1 月熱燃油上漲 1.2 美分或 0.6%，至每加侖 2.0521 美元，創下熱燃油 52 週新高，為 2015 年 2 月 27 日以來的最高點。1 月汽油漲幅低於 0.1%，至每加侖 1.7930 美元，為 11 月 10 日以來最高。