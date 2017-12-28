英Forties油管恢復50%產能 18年二月原油運量下滑

位於蘇格蘭 Ineos 能源公司管理的 Forties 油管 2017 年 12 月 11 日出現裂縫，造成整個歐洲，尤其是英國的能源短缺。消息指出，英國最重要的原油管道於週三 (27 日) 已恢復一半的運輸量，距離正常運行的時間表也被拉進。

Forties 原本運輸油量為每日 45 萬桶，Ineos 也宣佈在 1 月中旬時將恢復全部產能。據了解，Forties 油管為歐洲北海區域最大的 5 大油管之一，同時也主宰著布蘭特原油的價格。

布蘭特原油因利比亞的動亂，及未完全恢復的 Forties 油管，週四 (28 日) 上漲 0.21% 來到每桶 66.13 美元。

布蘭特原油價格日線趨勢圖

Forties 油管對原油供應商都造成了困擾，荷蘭皇家殼牌 Royal Dutch Shell (RDSA-US) 因油管停止運作也逼使其油田得關機並重新啟動。英國最大的油田 Buzzard 也被迫減少約一半的產量。

市場預期 Forties 油管於二月將完全恢復，從運輸至英國的原油貨船單上也反應了 2 月份明顯下降的事實。

總部位於瑞士的 Ineos 於 2017 年 10 月從 BP 手中購買了 Forties 油管的運作權。