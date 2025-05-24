【Joe’s華爾街脈動】關稅隱憂撼動市場，亮麗財報季蒙上陰影
Joe Lu
貿易緊張局勢再度引發投資者謹慎，產業前景轉變
Joe 盧, CFA 2025 年 5 月 23 日 美東時間
重點摘要
- 由於美國總統宣布可能對歐盟進口商品和蘋果 iPhone 徵收新關稅，此番言論重新引發了對國際貿易摩擦的擔憂，全球市場普遍下跌。此一發展蓋過了基本上正面的企業財報季，並在陣亡將士紀念日（Memorial Day）週末前夕帶來了謹慎的氣氛。投資者的關鍵問題是，這些重新浮現的貿易擔憂究竟是短暫的，抑或預示著對經濟成長和企業獲利能力更為持久的不利因素。
- 包括標普 500 指數和道瓊工業指數在內的美國股價指數雙雙回落，其中標普 500 指數的趨勢惡化至負面。此一轉變，加上其他主要市場區塊持續不利的前景，顯示投資者的憂慮情緒升高。
- 以蘋果公司為首的美國主要科技公司，因新進口關稅的前景而面臨下行壓力。這導致資訊科技類股的趨勢轉為負面。相較之下，公用事業和必需消費品等傳統防禦型類股則展現相對強勢，其趨勢轉為正面。
- 美國企業獲利前景的評估轉為負面，而消費者信心的展望則趨緩至中性。儘管近期基本面具韌性，這些變化反映了市場擔憂關稅可能壓縮利潤空間並抑制經濟活動。
- 國際市場方面，歐洲股市因關稅消息而下跌。然而，亞洲市場則呈現一定的活力，部分受到中國政策寬鬆的影響。黃金價格上漲，可能反映了市場尋求避險資產的趨勢。
市場觀點
週五，美方針對歐盟進口商品和蘋果 iPhone 提出新的關稅威脅，引發市場明顯不安，蓋過了財報季後期本應帶來的利多氣氛。這種持續的地緣政治貿易風險，引發了市場的避險情緒，導致股市回落，因參與者評估潛在的影響。儘管企業基本面表現穩健，市場的反應凸顯了其對貿易政策的持續敏感性。這帶出了一個問題：如果這些政策全面實施，是否將嚴重衝擊既有的供應鏈和國際貿易。
此不確定性亦影響其他資產類別。隨著市場對潛在貿易中斷及其更廣泛經濟影響的擔憂加劇，債券殖利率下降，10 年期公債殖利率跌至 4.51%。此走勢延續了近期從較高殖利率水平逆轉的趨勢。美元兌主要國際貨幣走弱。海外市場方面，歐洲股市直接受到關稅威脅的影響而下跌，而亞洲市場則受惠於中國的新貨幣寬鬆措施。大宗商品市場表現分歧；據報導，儘管預期 OPEC + 可能增加供應，原油價格仍上漲，為全球經濟前景增添了另一個變數。儘管財報季基本上表現正面，有相當比例的標普 500 指數成分股公司業績超出預期，但關稅疑慮的再起為投資者帶來了新的審慎因素。
主要指數
由於對關稅的擔憂再起，美國主要股價指數週五下跌。標普 500 指數下跌 (-0.68%)，其趨勢從先前中性轉為負面。道瓊工業指數下跌 (-0.59%)，維持其深度負面趨勢。那斯達克綜合指數回落 (-0.93%)，但維持中性展望，而反映小型公司表現的羅素 2000 指數下跌 (-0.31%)，並持續呈現強烈負面趨勢。費城半導體指數在這些基準指數中跌幅最大，下跌 (-1.46%)，亦維持強烈負面趨勢。
關稅議題的再起構成了相當大的阻力，可能蓋過原本強勁的財報季。標普 500 指數趨勢轉為負面，加上其他幾個關鍵指數持續疲弱的評估，顯示投資者日益謹慎。在此背景下，市場開始思考近期漲勢的持久性，以及這些貿易擔憂是否可能擴大為整體經濟放緩，進而影響各類股的企業獲利能力。(全文未完)
完整全文請見鉅亨號專欄_（點此前往）
立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入）
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
- 稅季理財術，掌握資本利得又能減少稅務負擔
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股盤後〉川普再祭蘋果歐盟關稅威脅 標普創3月以來最慘單周表現
- 【Joe’s華爾街脈動】駕馭財政迷宮：眾議院通過稅收法案，赤字擔憂迫在眉睫，市場承壓
- 〈美股盤後〉川普稅改法眾院驚險過關 標普尾盤急殺翻黑
- 【Joe’s華爾街脈動】財政擔憂與殖利率飆升引發市場全面回檔，促使投資者重新評估
下一篇