【Joe’s華爾街脈動】關稅隱憂撼動市場，亮麗財報季蒙上陰影

貿易緊張局勢再度引發投資者謹慎，產業前景轉變

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重點摘要

市場觀點

週五，美方針對歐盟進口商品和蘋果 iPhone 提出新的關稅威脅，引發市場明顯不安，蓋過了財報季後期本應帶來的利多氣氛。這種持續的地緣政治貿易風險，引發了市場的避險情緒，導致股市回落，因參與者評估潛在的影響。儘管企業基本面表現穩健，市場的反應凸顯了其對貿易政策的持續敏感性。這帶出了一個問題：如果這些政策全面實施，是否將嚴重衝擊既有的供應鏈和國際貿易。