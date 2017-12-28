【華冠投顧】劉彥良 盤中解析

昨天傳產股發威，今天輪到電子股跌深反彈，股王 3008 大立光盤中收復 4100 點、2317 鴻海也大漲 2%，使得台股盤中大漲百點，目前則上漲 65 點左右。

從外資上周期貨轉倉動作來看，我告訴過大家就我過去的經驗在接下來的期貨月 (12/21~1/17) 外資會傾向偏多操作。即使前天大跌百點我也沒有因此看壞，所以投資朋友必須要撇開看漲追漲看跌追跌的個性，否則很容易被多空雙巴。

8489 三貝德，前天同業停損在低點還害它盤中打到跌停，不過主力當天卻在逢低加碼，當然我們就不動如山，今天已重回 300 元整數關卡。

2505 國揚和 2 字頭的主力作價電子股，今天都已往前高邁進，籌碼目前還是很安定，隨時會創新高。

8033 雷虎昨日短線客下車、當沖客進場造成上下大震盪，不過主力還是穩穩抱住，整理過後可望再攻，持續看好它搭上國際大廠 J&J 所帶來的效應。

原物料股 2014 中鴻、1312 國喬都獲法人大買，昨天漲多加上今天傳產非盤面主流故稍作休息，隨時會再上攻。

第一季還是看好傳產股，因為電子股多數籌碼已差僅跌深反彈，喜歡搶反彈的投資朋友當然可以短線為之，但我還是要提醒投資朋友通常搶反彈的行為長期下來都是賺少賠多。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估