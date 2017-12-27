台股盤後－電傳原料股漲翻 大立光憔悴下探年初起漲 均線糾結10500

台股今 (27) 日在國巨晶片電阻漲價及美國將公布基礎建設計畫消息下，被動元件族群由大毅漲停領軍，國巨也蓄勢挑戰 350 元大關，塑化、造紙及鋼鐵族群也聯手強攻，推升指數開高震盪走高，不過股王大立光則是獨自憔悴，一度回跌到 3800 元，逼近年初起漲點的 3780 元，終場指數上漲 64.76 點，以 10486.67 點作收，成交值 907.37 億元。

櫃買市場也跟進反彈，由化學、電子零組件、生醫等類股領漲，開高走高，終場上漲 0.86 點，以 146.05 點作收，成交值 309.29 億元。

台股今天類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是造紙類股，漲幅達 4.4%，油電然氣上漲逾 3%，塑膠、玻陶也漲逾 2%，電器電纜、鋼鐵、紡纖、觀光、其他電子漲幅也超過 1%，化學生醫、金融、通信網路、電腦設備、食品、其他類、航運、資訊服務、汽車、電子通路、橡膠、電機機械、貿易百貨、建材營造等也均收紅。

至於下跌類股則有生醫、半導體、水泥及光電類股。

股王大立光成為台股今天的弱勢指標，儘管早盤一度相對抗跌，不過中場過後賣壓湧現，壓抑股價跌破 4000 元大關，最低來到 3800 元，直逼今年起漲點 3780 元，等於今年持有大立光的股民全部做白工。

至於原物料族群則是資金買盤標的，而且類股包括電子及傳產，像是被動元件、MOSFET、塑化、鋼鐵、造紙等均見到資金湧入。

被動元件因為漲價題材由 MLCC 蔓延到晶片電阻，其中龍頭廠國巨宣布先行暫緩接單，市場預期將調漲報價，推升股價直逼 350 元大關，也帶動大毅、光頡、智寶、立敦及凱美亮燈漲停，其他包括奇力新、鈞寶、美磊、佳邦、禾伸堂、天揚、金山電、立隆電也漲逾 1%。

傳產族群則由台塑四寶的台塑化大漲 4% 帶動，台化、台塑及南亞也漲逾 1%，二線廠的國喬及台達化更是亮燈漲停，其他包括台苯、中石化、聯成、華夏、台聚、亞聚等也漲逾 2%。

鋼鐵及水泥股則是因為美國將在 1 月公布基礎建設計畫，市場預期心理推動買盤湧入，其中東泥漲逾 2%，大成鋼、中鴻、中鋼構、燁興、燁輝、官田鋼等漲幅更達 3%，另外第一銅更因為中國江西銅業被勒令停業，股價直攻漲停。

分析師林孟漢表示，台股今天由漲價股帶動強攻，顯示資金在連假前夕，對於基本面相對穩定的個股還是相對有信心，才敢抱股過假期，因此在電子股缺乏人氣之下，原物料族群仍將是撐盤要角。