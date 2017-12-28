營收、用戶、ARPU、獲利齊降 五大電信總座齊籲政府要有政策

台灣通訊學會今 (28) 日舉辦「2018 通訊傳播前瞻與挑戰」研討會，國內五大電信總經理與會，面對電信業者在行動營收、用戶數、ARPU 及獲利齊降的不利因素，電信業者呼籲政府要有整體電信產業政策，且協助協調基地台的建設。

中華電 (2412-TW) 總經理謝繼茂、台灣大 (3045-TW) 總經理鄭俊卿、遠傳 (4904-TW) 總經理李彬、台灣之星總經理賴弦五、亞太電 (3682-TW) 總經理陳永正今日齊聚，以電信產業發展趨勢與關鍵議題進行座談，業者對目前所面臨的困境大吐苦水，呼籲政府主管機關協助解決，包括基地台建設的協調、基地台共享、網路中立性廢除、法規鬆綁等。

鄭俊卿指出，台灣人口成長趨緩，門號滲透率已達飽和，整體門號市場開始盤整回跌至 2012 年水平，4G 用戶數占比由去年 62%，升至今年 71%，但在業者競相推出高速上網服務下，傳輸量成長快速，全市場 4G 用戶平均傳輸量達 13.2GB，是 3G 的 3.8 倍，今年第 2 季 3G+4G 用戶數較去年第 4 季增加 0.5%，平均使用量增加 28%，傳輸總量增加 29%。

他表示，2008 年到 2017 年行動電信總營收出現下滑，吃到飽資費讓數據用量一直往上，但是，用量增加營收也增加的期待並沒有落實，今年行動營收可能是 2008 年來最低的，數據營收今年整體是持平甚至下降，語音營收也是下降，如果這樣一直走下去，2018 年也會一直往下。

李彬也指出，整體行動市場產值持續下滑，明年絕對會更糟，她強調，政府開放電信市場導入多元競爭，但對電信產業的整體政策卻不清楚，建議要有更前瞻與創造多嬴的產業政策來引領發展，在產業前瞻上，系統性規劃電信產業發展藍圖，且制定多元化的電信業者投資及研發鼓勵方案，包括租稅減免，合理化頻率使用費等，協助且加速 5G 發展。

謝繼茂指出，電信傳統核心業務已經飽和，語音出現衰退，但仍是營收的主力，近年來語音每年約衰退 100 億元，未來 2-3 年也不會讓營收增加，整個傳統核心業務營收在衰退，全世界的電信公司都在找尋轉機，未來包括 IOT、大數據 AI、行動支付等都是機會。