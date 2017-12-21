中華電MOD用戶年底將破160萬 明年上半年拚200萬戶目標達陣

中華電 (2412-TW) 董事長鄭優今 (21) 日宣布，目前已有導演吳念真擔任代言人，明年將再邀請世界羽球球后戴資穎加入，期盼在雙代言人加持下，明年上半年可達成 200 萬用戶數的目標；而今年 MOD 用戶數將在年底前突破 160 萬戶，較去年成長 2 成。

鄭優表示，今年 7 月 MOD 開始進行改革，推動合理分潤及各項套餐，讓民眾可以自由選擇，創造頻道商、平台及尊重消費者權益的三嬴局面，同時也請來吳念真擔任代言人。

他強調，吳念真的廣告效果就像核子彈一樣，8 月以來每月淨增加用戶數超過 5 萬多戶，統計自 8 月以來淨增加 30 萬戶，MOD 在半年內用戶數從 130 萬成長到差一點點就到 160 萬戶，漲幅達 23%。

鄭優說，吳導廣受消費大眾喜愛，是代言 MOD 不二人選，今年 8 月世大運期間，至於羽毛球后戴資穎的表現則是讓大家「足感心」，當時她在國外有重要比賽，是影響世界排名的重要關鍵，但是她寧願放棄，只是因為要把金牌留在台灣。

鄭優指出，這件事情讓他留下深刻印象，希望可以請到戴資穎來擔任第二位代言人，相信兩人搭配將是未來 1 年最突出的代言人，MOD 訂戶數會再往上成長，上半年達成 200 萬用戶指日可待。