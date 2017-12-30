冠科帶起ＣＲＯ價值鏈

中美冠科被溢價一○五％收購，ＣＲＯ公司的價值還被誰看見？台灣最大、也是唯一提供應用於臨床前試驗動物及設備儀器、耗材的業者樂斯科正隱隱發光。

【文／徐玉君】

生物科技產業的發展，有賴完整的產業鏈結，從藥的探索與價值確效、產品開發的臨床前動物試驗、人體臨床試驗等，在具備臨床療效後，才能進入查驗登記審查進而上市；整體研發費時十～十五年，每一階段都要花費相當龐大的研發經費。這當中，以臨床前動物試驗為主的冠科ＫＹ（6554）被溢價一倍餘收購，究竟這個環節的產業鏈價值，如何被看見。

實驗動物臨床前關鍵一環

這個位處臨床前試驗一環的產業鏈，對新藥研發到底有多重要？藥物最終目的是要在病人身上證明有效，但是為了安全起見，一定要先在動物身上證明該藥具有藥效並且安全（包括藥物來源組成、製造方法與規格、藥理與毒理之各種動物實驗…），才能向主管機構申請「試驗用新藥」（ＩＮＤ），通過審核後才能執行人體臨床試驗。

這些臨床前試驗的工作，不一定要藥廠本身執行，可以委由具有此專業設備與經驗的委託研究機構或公司，就是所謂的ＣＲＯ（Contract Research Organization）代為執行。而市場上有種種不同功能與技術的ＣＲＯ公司，一個藥廠可借助多家ＣＲＯ來完成一件新藥的研發，以節省設置諸多研究部門的經費。經由這些ＣＲＯ公司臨床前試驗執行完畢，即可收集所有研發相關的實驗結果、文獻等資料，向藥物管理機構申請正式的人體臨床試驗。

而臨床前試驗所需的上游原料則包括了：實驗動物、實驗室耗材、試劑及高階儀器設備等，當中的實驗動物，必須是無特定病原（ＳＰＦ）的齧齒類動物品質，因為攸關一顆藥的安全性、無毒理等臨床前試驗，除了臨床動物外，仰賴的就是具口碑的可信賴儀器設備、耗材等等，即將於一月登錄興櫃的樂斯科，就是這個領域的佼佼者。

樂斯科雖然成立於二○○一年，不過董事長兼總經理陳振忠在此領域已耕耘了四○年之久，在ＣＲＯ這個領域幾乎沒有不認識他的人，好比被高價收購的冠科剛進入此產業時，臨床前的實驗老鼠就是跟樂斯科購買，而樂斯科的成立，甚至可說是帶動台灣整個生技產業起飛的關鍵公司。任何的實驗動物包括狗、兔子等也都能幫助引進，最重要的是，樂斯科的實驗鼠養殖，是獲得全球最大實驗動物供應公司美國ＣＲ（Charles River）的技術授權，提供的實驗動物絕對符合國際標準化（AAALAC 國際認證），還可提供實驗設備的硬體設施銷售。

來源：《先探投資週刊》 1967 期

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