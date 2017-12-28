川普將降低BSEE規範 18年3月招標7700萬英畝海域

為了降低原油萃取成本，美國總統川普政府希望更改前美國總統歐巴馬於 2010 年因 Deepwater Horizon 的石油流出事件所做出的行業規範。此更改將在 10 年內為美國石油業者節降約 9 億美元的成本。

2010 年的 Deepwater Horizon 的石油流出事故造成十幾人死亡及原油覆蓋海洋數個月的災難。據了解，即將更改的行業規範包含無須及時傳遞萃取原油數據、無須第三方儀器檢驗、無須儀器獲取美國安全暨環境執法局 (Bureau of Safety and Environmental Enforcement，BSEE) 的認證等。

消息指出，川普將降低 BSEE 對原油行業的規範束縛，以降低行業成本。這也是為美國政府在未來推動阿拉斯加及北極圈生產原油所做出的措施。

《SFgate》報導，2018 年 3 月，美國內政部將在墨西哥灣上 7700 萬英畝的海域舉辦一場前所未有的海域鑽井招標案。美國能源情報署 EIA 預計 2018 年美國將從墨西哥灣增產每日 34.4 萬桶原油。

BSEE 局長 Scott Angelle 也認同川普的做法，提道原油行業已得到教訓，並從 2010 年後做出了改進，而更多的法律規範是多餘的。BSEE 也因此停止了一份正在進行的調查報告，研究如何更有效的監管離海鑽井。