2017年高波動資產排行 比特幣排不上前5名

今年雖然全球股債大多同步上漲，但交易員抱怨，由於波動率太低，交易難度倍增。而《彭博》分析全球約 250 種主要資產，發現確實有低波動現象，不過人人都認為漲太凶的比特幣，卻排不上相對波動率的前 5 名。

彭博分析師計算，截至 12 月 21 日，全球金融市場的大約 250 種資產中，今年只有 7 種可以被列為高波動性資產，為 2014 年以來最少，也是連續第 2 年不足 10 種。

上榜的 7 種資產中，有 6 種是貨幣－如果比特幣算是貨幣之一。阿根廷 Merval 指數因為暴漲近 70% 而得以上榜，主要是投資人看好總統 Mauricio Macri 的改革計畫，而且阿根廷有望重新被列入 MSCI 新興市場指數。

2017 年僅 7 種資產高波動 (圖取自彭博)

值得注意的是，《彭博》的價格波動是以 Z-score (Z 值) 計算，而不是絕對的波動情況。Z-score 主要是將數值換算為標準差的量，以計算當年波動性與年平均水準的差距。Z 值為 2.326 或更高時，以統計上來說，機率小於 1%，視為異常值。

普信集團香港公司亞太多組合資產主管 Thomas Poullaouec 認為，今年沒有太多新聞能引起波動率，主要是央行進行了有效溝通，減少了意料外的政策。另一方面，人們所擔心的主要風險，如中美貿易戰、美國及北韓衝突、歐洲分離主義大勝，種種情況並未真正出現。

投資人完全沒想到的狀況，例如在沙烏地阿拉伯領導下，中東試圖孤立卡達，這使卡達貨幣里亞爾重挫，Z 值高達 4.354；另外，烏茲別克為吸引投資人，改用浮動匯率，導致貨幣突然貶值 50%。

高波動貨幣與美元指數相較 (圖表取自彭博)

由 Z 值排名，出現異常波動的資產，包括卡達貨幣里亞爾、烏茲別克幣索姆、衣索比亞幣比爾、荷屬安地列斯貨幣列斯盾、剛果的法郎、比特幣，以及阿根廷股市。