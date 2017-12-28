分析師估比特幣明年至少崩跌4次 價格波動於6600-22000美元

比特幣 2017 年漲勢驚人，即使有重跌修正，但基本上都未跌回甚至接近年初價格。不過有追蹤多年走勢的分析師認為，未來 1 年的波動還會更大。

據《CNBC》報導，分析師 Nick Colas 分析比特幣至少 4 年，屬於早期就發表報告的專家。他在 DataTrek Research 的最新報告中表示，他認為比特幣明年會有多次重跌修正，價格波動在 6500-22000 美元之間。

比特幣周三表現疲軟，自 16500 美元附近下挫，隨後在 14500 美元至 15500 美元區間波動。

Colas 表示，2018 年比特幣見到 22000 美元價格是合理的，也可能會直線下修至 6500 美元，最終，合理的中間價位是 14035 美元。

比特幣報價（圖表取自 coindesk）

Colas 認為，隨著價格大幅波動，比特幣可能會失去一些市占。他相信，明年比特幣會有至少 4 次 40% 或更高幅度的崩跌，主要是由於比特幣與加密貨幣難以估值，而使用還未能普及，因此高波動性還會持續。

Colas 主要是以比特幣的數量與可能做為支付的 100 美元潛在流通量，來計算比特幣可能價格。如果它占到 10%，即 1100 億美元，那麼除以 1700 萬個比特幣，就見到 6500 美元比特幣的低點，如果它能占到用量的 33%，那麼會得到 2.2 萬美元的價格。

Colas 指出，平均來看，14035 美元是合理價位，和當前價格相去不遠，也說明他們的估值方式有參考依據。