強冠劣油案味全求償 供料商判賠1.21億元 蘇守斌：還我清白

味全 (2014-TW) 向強冠採購油品，卻誤用問題豬油，導致產品下架回收、退費，並賠償消費者，造成公司重大損害，味全為此向強冠求償，台灣高等法院高雄高分院今 (27) 日判強冠及其上游供料商，應連帶賠償 1.21 億元。味全執行長蘇守斌下午指出，此一判決結果還了味全清白，將全力維護公司及股東權益。

味全公司指出，該公司向強冠企業公司採購油品誤用問題豬油，致本公司產品下架回收，並退費及賠償消費者，造成味全重大損害。為維護公司權益，本公司已委託律師向法院起訴強冠企業及其上游廠商及相關人員，請求損害賠償。

味全向法院起訴強冠企業公司參與員工吳燕禎、黃武緯，及其上游廠商郭盈志 (原名郭烈成)、施閔毓請求損害賠償案，味全公司指出，台灣高等法院高雄分院今日宣判，判決郭盈志、施閔毓應連帶賠償味全公司 1.21 億元，及自 2015 年 12 月 15 日起至清償日止按年息 5% 計算的利息；但味全對於吳燕禎、黃武緯的請求遭駁回。

味全公司指出，該公司將待接到判決書後，與律師研商後續因應處理措施；本公司將堅決維護公司及股東權益。

味全公司指出，誤用強冠的劣油事件，造成產品下架回收，並退費及賠償消費者的相關損失，已於 2014 年及 2015 年度依會計原則認列。