HomePod無法出貨 蘋果失策錯過「輕鬆賺錢」方式

Gerber Kawasaki 財富與投資管理公司執行長表示，他現在對蘋果的信心，比一年前更強，但除了一個「巨大的失敗」外，蘋果沒有辦法在假期前出貨，他認為公司因此錯過輕鬆賺錢的機會。

智慧音響 HomePod 訂價為 349 美元，蘋果 (AAPL-US) 在 11 月份時表示，原定於 12 月發售的 HomePod，將延遲到 2018 年初，才能出貨至美國、英國和澳洲，蘋果似乎一點都不急於出貨，在發表聲明中僅表示，在產品可以出貨給客戶前，他們還需要多一點的時間。

蘋果股價日線走勢圖

Gerber Kawasaki 財富與投資管理公司執行長 Ross Gerber，27 日向《CNBC》說：「是的，這是件大事，因為這是個容易賺錢的機會。」他表示，許多親朋好友都想要智慧音響當禮物，但由於蘋果來不及出貨，他們只好選擇 Google、Sonos 或亞馬遜的產品，這是他過去一兩年以來，對蘋果唯一的批評。

Gerber 為蘋果的股東，不管是他，或是其他股東，對蘋果的前景都感到樂觀，他覺得未來 1 季，公司會有不錯的表現，因為還有很多消費者，尚未升級手上的舊 iPhone。

蘋果今年秋季，發布了 3 款新手機，包括訂價比以前更高的機型，同時加上耳機 AirPods 和手錶 Apple Watch，蘋果現在有更多的產品可以銷售，當然還有一些不那麼明顯的變化，比如 App Store 的收入成長，以及美國稅改的影響，一些分析人士認為這是蘋果的重大潛在優勢。

但是對於蘋果的競爭對手來說，成功的證據已經很明顯了，亞馬遜 27 日表示，在假期期間內，已經銷售數千萬有智慧助手 Alexa 輔助的設備，而蘋果在 2016 年截至 12 月底的這一季，銷售了 1300 萬台 iPad，以及 7800 萬台 iPhone。

創新科技顧問 Max Wolff 於 27 日表示，他認為蘋果今年銷售 iPhone 的做法，並沒太大問題，蘋果將仍然是手機界的「開路先鋒」。但他同意蘋果作為產業創新者的名號，可能會因為 HomePod 來不及出貨，而被稍微影響。

Wolff 認為，該盡快發售 HomePod，若再拖下去，智慧音響這塊市場，蘋果恐將機會拱手讓給亞馬遜了。