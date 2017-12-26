升息、新興經濟體崛起將削弱稅改利多 2018美元恐難有起色

摘要：2004 年小布希稅改，共有 3120 億美元回流，次年美元上漲 13%。美銀美林稱，川普稅改最多能帶動 4000 億美元回流，美元可望迎來高潮，但大多數投行卻認為美元難在 2018 年有起色。

川普稅改的一個重要目的在於，促使美國企業在海外投資獲得的利潤輸回美國。那麼，稅改能否幫助川普實現這一心願呢？

美銀美林分析稱，受益於稅改，美國企業預計將從海外帶回大約 4000 億美元的利潤，這將刺激美元並利多美國金融市場。

《華爾街日報》認為，這些美國企業受到稅改方案的利多，將出售以其他貨幣計價的資產，而買入以美元為主計價的資產，包括原油、銅和黃金等以美元為主計價的資產也將出現上漲。

不過，更多的投行認為，美元雖然會在 2018 年第一季受到稅改等積極因素影響攀升，但縱觀 2018 全年，由於聯準會將繼續穩步升息、新興經濟體繼續崛起，都將削弱川普稅改的利多，美元將難有起色。

一些分析師認為，如果真的能將這麼多的資產引流回美國，那麼美元也將迎來高潮。而隨著聯準會已經開始升息和縮表，在 2018 年，將會有更多的央行加入到正常化貨幣政策的行列。

在 2004 年下半年小布希政府推行的稅改中，共有 3120 億美元回流美國，次年，美元漲了 13%，不過標普 500 指數僅僅漲了 3%，漲幅小於此前兩年。

按照美銀美林的分析，川普稅改將刺激大約 2000 億至 4000 億美元的資金回到美國。美銀美林預計，在 2018 年第一季，歐元兌美元將下跌至 1.1862。

Deltec International Group 的首席投資官 Atul Lele 稱，美元回流將會導致美元需求擴大，他同時還認為，川普減稅將刺激美國經濟和通膨增長，聯準會的升息步伐或將加快。

不過，也有投行認為，川普稅改的時機並不好，結果也可能是雷聲大雨點小。

摩根士丹利認為，稅改的效力應當放在整個經濟周期中來看。考慮到美國目前已經到了本輪經濟周期的後半段，稅改對需求的刺激將會被削弱。而最終稅改的效果還受到聯準會的政策、市場的反應以及金融狀況的演進、稅改的減稅方向等多種因素的影響。大摩預計，稅改將會刺激大約 10 個基點的 GDP 增長。

雖然聯準會新掌門鮑威爾將在 2018 年 2 月就任，但華爾街主流觀點認為，鮑威爾將延續葉倫的穩步升息和縮表政策，聯準會由中間路線突然轉向鷹派的機率並不大。

『新聞來源／華爾街見聞』