一周收窄17個基點 美國公債殖利率曲線重回十年來最平

摘要：上周一度走高的長期美債殖利率集體回落，令美債殖利率曲線再度趨於平坦。這很可能是美國長債殖利率今年的「最後一跌」。明年殖利率曲線是否會繼續扁平甚至倒掛，成為年底華爾街熱議話題。

聖誕前夕一度陡峭化的美債殖利率曲線再度變平，這很可能是美國長債今年的「最後一跌」。

昨日美國 10 年期公債殖利率跌 5.4 個基點至 2.412%，創近四個月最大單日跌幅。期限更長的 30 年期公債殖利率跌 6.7 個基點至 2.746，創近一個月最大單日跌幅，且已連續四個交易日下跌。

2 年期美債殖利率高位回落，微跌 0.4 個基點至 1.899%，其與 10 年期美債的利差進一步縮小至 50.6 個基點，逼近本月初創下的十年低點。

本周以來，美債殖利率曲線再度趨於平坦。2 年期與 10 年期美債利差本周累計收窄 17 個基點，同時 5 年期與 30 年期美債利差也進一步收窄。

此外，2 年期與 30 年期美債利差收窄 8 個基點，為去年 6 月英國脫歐以來最大單日收窄幅度。

（來源：Zero Hedge）

金融部落格 Zero Hedge 評論稱，考慮到長端的投機性凈多倉已經接近歷史高點，本周以來的美債走勢尤其值得關注。

聖誕前夕長債殖利率逼近前高

上周，長期美債殖利率一度趨於陡峭，10 年期美債殖利率當周累漲逾 14 個基點至 2.48%，逼近今年 3 月高點。

上周五，川普簽署了政府短期融資議案，明年 1 月 19 日之前聯邦政府都將獲得持續融資。

興業研究認為，債務上限問題暫緩是美債殖利率站上前高的推動因素之一。

年底華爾街焦點話題：明年殖利率曲線會倒掛嗎？

長短端美債殖利率曲線扁平化，成為年底前華爾街熱議的話題，也是各大投行新年展望研報的重要組成部分。這一趨勢將持續，成為主流分析師的共識，但何時形成倒掛、以及會不會形成倒掛都成為爭論焦點。

不少機構認為，聯準會明年加快升息、稅改落地都是潛在推動因素。

英國《金融時報》之前援引 BMO Capital Markets 美國利率策略主管 Ian Lyngen 稱，最快明年 3 月聯準會議息會議宣布再次升息後，長短期利差就可能倒掛，不過明年中期最有可能出現。稅改一旦落地將提振短期經濟，但對長期通膨的提振有限，成為觸發倒掛的原因。

三菱日聯證券美洲部的利率策略主管 John Herrmann 表示，經濟增幅不錯要求聯準會升息，但通膨同期並沒有高漲，這個奇怪的組合不打破，明年的殖利率曲線就會繼續扁平化。

但瑞穗證券預計，儘管美債殖利率曲線可能在明年第二季末倒掛，但到明年年底前將重新走闊至 100 個基點。

『新聞來源／華爾街見聞』