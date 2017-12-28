鼎豐(06878-HK)CEO：積極尋找具潛在高回報率的優質資產

鼎豐集團控股(06878-HK)就斥資3.75億元人民幣收購鼎豐文旅發展全部已發行股本之主要交易發佈通函。估值報告顯示，於2017年9月30日，鼎豐天境現況(興建中)下的市值為人民幣8億元，該物業於估值日的市值(如已落成)為人民幣21.40億元；處州府城現況(興建中)下的市值為人民幣4.28億元，該物業於估值日的市值(如已落成)為人民幣9.77億元。

此次收購是為進一步增強鼎豐的業務板塊從資產管理的不良資產延伸到價值資產。鼎豐文旅現時通過旗下附屬公司於中國浙江省麗水市內擁有鼎豐天境及處州府城兩個價值資產項目，其資產體量達到約47.17萬平方米，其中住宅物業之樓面面積佔總樓面面積約83.25%。收購完成後，預期將可藉出售╱出租兩大住宅及商業物業項目的物業為集團帶來吸引的投資回報。鼎豐天境將按計劃於2018年5月至2021年5月之間分階段完成，其中，第一期預計於2018年第二季交付(已預售)，第四期預計於2018年第一季開始銷售。目標集團(鼎豐文旅及其附屬公司)亦計劃將處州府城發展為商業及文化項目，建設工程預計於2018年年底竣工，租期為短期(約三年)或長期(約二十年)。

鼎豐執行董事兼行政總裁吳志忠表示，近年來，集團加大力度擴展資產管理中的房地產類業務，並積極尋找具潛在高回報率的優質資產，此次收購標誌著集團的業務趨向多元化發展，亦有利於集團進一步將業務覆蓋範圍從福建省拓展至浙江省。考慮到項目所在地區的經濟發展及利好政策、目標集團在物業發展業務的經驗、以及該等資產的增值潛力，我們相信是次收購將為集團帶來十分可觀的回報。此外，由於該等價值資產項目均處於建設中，並將於2018年開始交付及投入租賃，預計銷售款項及租金收入將正面提振集團的現金流，對集團進一步發展猶為重要。未來，在大力發展不良資產管理業務的同時，集團將進一步挖掘具備高增長潛力的價值資產，針對房地產這一資產類別，集團不會主動在市場競投拍賣土地或直接參與任何地產開發項目，而是專注於在資源整合後提升資產價值、創造更高利潤，憑藉多年“類金融+房地產”行業經驗，致力打造同時具備“投融管退”能力及健全風控體系的專業價值投資管理平台，為股東帶來最佳回報。

近年來，政府已制訂一系列政策及措施支持麗水旅遊及房地產投資發展，新的投資機會及良好業務前景進一步吸引投資者，麗水市政府亦持續在房地產行業的發展及投資中投入資源。當地住房和城鄉建設委員會官方資料顯示，麗水擁有需求強勁的住宅及商業物業市場並呈現大幅增長趨勢。董事會認為，隨著上述兩個價值資產項目的落成並交付，將為集團帶來非常可觀的回報。

資產管理業務為集團的增長動力及核心業務之一，根據2016年年報，來自資產管理業務的收入由截至2015年12月31日止12個月約人民幣2,100萬元大幅增加約343.85% 至2016年12月31日止12個月人民幣9,321萬元。收購事項有利於集團多元化發展其業務，從不良資產處置進一步延伸至價值資產投資領域。再者，收購事項將令集團強化其資產基礎，並享受該等物業開發項目所帶來的資本增值。基於經擴大集團的未經審核備考財務資料，集團的總資產將由約人民幣19.27億元增加約49.90%至約人民幣28.89億元。目標集團亦於2017年首9個月錄得公司擁有人應佔純利約人民幣1,940萬元。

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