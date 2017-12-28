【IPO追蹤】上實環境擬港主板介紹形式上市 惠理基金捧場

上實(00363-HK)旗下在新加坡上市的內地水務及污水處理公司上海實業環境控股，尋求以介紹形式在本港主板進行雙重第一上市。

據初步上市文件顯示，截至6月底，共有114個污水處理項目、6個再生水利用項目、9個污泥處理項目、17個供水項目及2個固廢發電項目。該公司去年盈利4.55億元(人民幣.下同)，按年增長26.23%；今年上半年盈利2.4億元，按年上升25.92%。

文件披露，上實環境獲不少基金捧場，目前惠理基金、星展唯高達證券及HSBC(Singapore) Nominees分別持有約11.93%、13.13%及12.64%的上實環境已發行股本總額。

該公司指出，雖然維持新加坡上市地位很重要，但在香港上市對公司屬適宜及有利，並相信能夠吸引不同的投資者。在香港及新加坡雙重上市，將有助公司進入兩個不同的股票市場。由於公司業務大部分位於中國，相信在本港上市對其潛在未來增長及長期發展至關重要。

上實環境2005年於新交所凱利板(類似本港創業板)上市，前身為「亞洲水務科技有限公司」；2010年被上實控股以約2.15億元收購77%股權；2012年再轉到新交所主板上市，並更名為上實環境。目前上實控股持有上實環境約46.31%股權，為控股股東。上海實業環境控股的上市獨家保薦人為瑞信。

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