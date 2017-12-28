【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆不甩股王落難，台股反彈上漲

儘管股王大立光重挫、台積電走跌，週三台股仍上演反彈行情，加權指數收盤上漲逾 64 點。終場台指期上漲 59 點 (+0.57%)，逆價差 10.67 點，電子期上漲 0.1 點 (+0.02%)，逆價差 0.9 點，金融期上漲 8 點 (+0.68%)，逆價差 2.99 點，非金電期上漲 168 點 (+1.38%)，正價差 5.36 點。台指期上漲，逆價差擴大，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 971 口，淨空單部位 7086 口；投信淨空單增加 352 口，淨空單部位 35116 口；外資淨多單增加 5392 口，淨多單部位 48815 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收紅 K 棒，指數面臨月均線壓力，各短中期均線糾結，籌碼面部分，單日成交量能減少到 909 億餘元，外資上市現貨買超金額約 32.69 億元，期貨未平倉淨多單 48815 口，外資現貨多單、期貨多單同步加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比維持由 1.34 變動到 1.58，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 10,800 點，賣權下移到 10,000 點，外資選擇權淨空單部位 127,343 口。

