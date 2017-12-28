【統一證券】盤前分析－賣壓趨緩指數回穩，類股輪動擇優應對



◆盤勢分析

昨日台股在傳產族群的領銜、暨電子族群多半止跌回穩下，指數呈現較強反彈格局，雖量能未出需時間整理，但展望 2018 年預期企業獲利成長狀況強勢，台股後勢表現仍可期待。後市行情觀察分析如下：

第一、國際股市部份：美股因聖誕節假期延續，交投仍處清淡，華爾街傳聞蘋果將下修明年首季銷量預估，使蘋果股價重挫 2.54%；但對於 2018 年全年，研究部認為雖 1Q18 銷量進入淡季，但由於 2017 年上半年基期較低、以及 2018 年零組件降價後售價下調帶動需求成長下，全年銷售量仍可回復至 5% 以上的成長，故應中性看待不宜過度驚慌。

第二、雖台股蘋果供應鏈族群表現較為清淡，但類股輪動趨勢明顯，昨日以塑化族群包括台塑四寶、國喬、台達化、聯成、華夏，以及造紙類的台紙、永豐餘、榮成、華紙等集體表現強悍，顯現雖電子業有淡季疑慮，但沉寂已久的傳產類股接棒態勢明顯，可望對台股後勢帶來持續動能。

第三、技術面觀察。台股昨日呈現溫和反彈，唯受外資假期影響買賣力道較弱，指數雖呈紅 K 但尚未出量，但外資法人期現貨回歸買超格局，大盤預計延續整理格局緩步消化內資前波賣壓。

第四、鋁質電容供需吃緊帶動相關類股走勢。由於中國因環保限令使供給緊張，日系廠本身車載電容使用量也大增，使市場預計供需吃緊將導致報價將繼 11 月以來二度調漲，昨日也帶動相關廠商包括智寶、凱美、立敦、鈺邦全數強勢漲停作收。

