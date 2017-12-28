【大慶證券】投顧盤前－量能低迷 題材及傳產類股輪動表態



◆盤勢分析

在年底封關日逐漸逼近的情況下，投資人交投意願低迷，美股昨日成交量來到今年第二低水位，四大指數維持狹幅震盪走勢，終場溫和收高。經濟數據方面，美國 12 月消費者信心下滑至 122.1，顯示市場態度樂觀中偏保守。在稅改法案過關扮演撐盤角色的情況下，只要國際沒有重大影響事件，研判美股仍可維持高檔橫盤整理格局不變，短線以 10 日線作為多空操作指標。

亞股昨日收盤漲跌互見，除日股在多空拉鋸下依舊維持狹幅震盪走勢外，韓股受惠醫療器材及電子類股領漲而開低走高，留長下影線，有跌深反彈的跡象，但陸股昨日因新公佈的 11 月工業企業利潤放緩至年增 14.9% 而開低震盪走低，表現相對疲弱，預期陸股短線將維持區間震盪走勢。

美股周二全面收黑，拖累台股以小跌 21 點開出，但隨著大立光、鴻海帶頭反彈，加上 MOSFET、被動元件、傳產塑化… 等族群類股持續強勢，推升大盤指數開低走高，最高達到 10497 點，但由於股王大立光尾盤再創波段新低的影響，大盤終場僅上漲 64 點，以 10486 點作收，未能站回月線，量能在外資尚未回籠下依舊未達千億元水準。以盤後籌碼來看，外資昨日期貨多單加碼 5392 口、淨多單口數 48815 口，現貨則買超 32.69 億元、三大法人同買 36.5 億元，顯示外資態度依舊中性偏多，但在三王表現依舊疲弱、且量能無法放大的情況下，研判指數將在前低 12/7 日 10322 點到半年線之間，維持橫盤整理格局。盤面昨日以傳產、金融扮演撐盤角色，除金融股包含國泰金、中信金、台新金、開發金重新表態外，受惠原油價格持續走揚，包含台塑四寶、國喬、台達化、華夏... 等塑化類股表現搶眼，造紙類股如永豐餘、榮成、華紙也受惠旺季效益而走揚，同時，鋼鐵股如中鴻、東鋼及紡織股如集盛、力麗也同步上漲，可見資金有轉移至傳產類股的跡象，電子股則以具有缺貨漲價題材的被動元件、MOSFET、矽晶圓、PCB 等族群為盤面主流。距離年底封關只剩兩個交易日，在內外資買盤縮手的情況下，操作不宜追高，短線仍以具有題材、基本面展望佳的族群，如被動元件、MOSFET、塑化、金融、紡織、PCB 等為布局方向。

