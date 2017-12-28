◆盤勢分析

1. 美國 12 月消費者信心指數下降至 122.1，11 月為 128.6。美國 11 月成屋銷售簽約指數較去年同期上升 0.8%，但較 10 月僅上升 0.2%。銅價週三上漲至逾三年半高點，中國 11 月銅進口較去年同期成長 19%。週三美股上漲，漲幅介於 0.04 至 0.36％，美股四大指數中長期趨勢偏多，短期高檔整理。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：上攻帶量方有利化解盤整局面。

（2）均線：支撐為 10,400 至 10,322 點，壓力為半年線。

（3）技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值低於 50，短線整理。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 10,400 點之上並站回月線，反彈成交量能否大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、被動元件、工業 4.0、車用、塑化、生技、中國消費等。

4. 國發會昨（27）日公布 11 月景氣燈號，從綠燈跌至代表景氣「趨弱」的黃藍燈，國發會經濟發展處處長吳明蕙對此表示，景氣領先、同時指標持續上升，儘管動能偏弱，國內景氣仍維持復甦。11 月景氣綜合判斷分數為 22 分，較上月減少一分，關鍵是製造業銷售量指數由黃藍燈轉呈代表「低迷」的藍燈，分數減少一分所致，其餘八項構成項目的燈號均不變。製造業若持續動能不振將影響景氣長線的復甦力道。

5. 華紙（1905）明年農曆年後再調漲文化用紙價格，漲幅約 5% 至 10%。華紙表示，國際長纖、短纖價格逐月走揚，漿價已每個月反應調漲，文化用紙則考量下游客戶情況，分階段調漲，今年陸續調漲四次，明年農曆年後不排除再調漲售價，整體漲幅估計在 30%。觀察華紙能否站穩季線。

6. 今年以來，大陸掀起環保嚴查行動。繼昆山後，珠海市政府亦祭出限產令，勒令重點工業企業於本月 26 日至 29 日需限產限排 3 天。大陸對於治汙減排的要求愈來愈嚴，連同位於製造業重鎮長江三角洲的台廠，凡涉及高耗能、高污染、高排放行業者，恐將首當其衝。台廠高汙染產業恐將掀一波遷廠潮。

7. 伴隨國際鋼價硬挺、扁鋼胚升破 500 美元及煤鐵礦等原料行情發燒激勵，中鴻（2014）昨（27）日全面調漲明年 1 月份內銷盤價，包括熱軋、冷軋及熱浸鍍等大宗底材鋼品，每公噸均調漲 300 元，為近 3 個月來首度漲價，鋼鐵族群有機會上演補漲行情。

