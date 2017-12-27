當代置業(01107-HK)附屬擬收購浙江省湖州市兩家房地産項目公司股權

當代置業(01107-HK)公布，于2017年12月25日，公司的間接全資附屬公司當代節能置業與賣方湖州東方新型城市建設發展有限公司、目标公司一及目标公司二訂立合作協議，據此，當代節能置業同意自賣方購入目标公司一的89.8%股權及目标公司二的84.73%股權，及結算與目标項目一及目标項目二有關的一切尚未繳付地價及稅項，合共金額分别為人民币1.99億元及人民币5.25億元。

目标公司一指湖州東隽建設開發有限公司，為與地塊一(占地面積37,029平方米)有關的目标項目一的項目公司，而目标公司二指湖州東聚建設開發有限公司，為與地塊二(占地面積98,058平方米)有關的目标項目二的項目公司。地塊一及地塊二均位于中國浙江省湖州市，擬用作住宅用途。

目标公司一及目标公司二各自的業務範疇涵括新型城市化、房地産開發及營運、基建、新型節能建材開發及物業管理。該兩家公司的註冊資本各自為人民币5000萬元(尚未實繳)。

公告稱，收購事項將使集團分别持有目标公司一及目标公司二的絕大部分股權，該兩家公司為開發該等地塊的項目公司。鑒于該等地塊的位置及指定用途，董事會認為收購事項為集團加強其在中國浙江省房地産市場的組合提供了較佳機會，藉以為股東帶來更多投資回報。

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