不想瞎忙！六成日本適齡女性沒力氣談戀愛只想結婚 

網路約會網站 cocolini jp 近期公布一項調查顯示，雖然日本社會和媒體都大聲疾呼，希望單身女性快找結婚對象，但 60% 適齡女性表示，她們實在太累，沒力氣談戀愛。

聽起來可能很慘，因為日本女性似乎也和男性一樣，都成了過勞族，每天的工作已讓她們精疲力盡，具體來說，女性員工更疲於對應職場上的人際關係，也避免隨機聯誼，因為聯誼已經成了壓力的代名詞。

好不容易提起精神聯誼約會，卻有 1/4 的女性坦承自己曾在聯誼或約會過程中打瞌睡。對這些女性來說，談戀愛這件事沒那麼美好，很耗費力氣，且最後往往不盡人意。

所以，如果可以穿著睡衣在家看電視劇，或者用戀愛 app 就可以聽到福士蒼汰或齋藤工的聲音對自己說「今天辛苦了」，如此一來，何必還要費力費時去和陌生人約會？

日本女性放棄愛情了嗎？或許吧，但他們沒有放棄婚姻。雖然她們沒時間談戀愛，但令人驚訝的是，約莫有 80% 受訪者表示，她們希望找到丈夫並穩定下來。她們尋求的是穩定的生活，來一場華麗的婚禮，最好是可以在 Instagram 上分享照片並獲得觀看者「哇！」一聲的那種等級。

線上約會網站 Lovely Media 表示，越來越多女性不願意「浪費時間」在沒有結果的約會上，這些女性想要生小孩，她們耗越久的時間談戀愛，生小孩的風險就越高，這也是越來越多女性熱衷「婚活」(以結婚為目的的聯誼活動) 的原因。

但有趣的是，以男性來說，這數據剛好相反。60% 受訪男性不願意結婚，卻有接近 80% 的男性想交女朋友。這些男性視婚姻如毒蛇，認為結婚只會讓自己的生活更麻煩，負擔起沉重的包袱。婚姻也會顛覆他們的生活風格，吞噬其可支配的收入。

因此，愛情與婚姻在日本年輕男女心中似乎是兩碼子事，1980 年代晚期的「戀愛至上」原則已然破滅。

回到那個大家捧著春上村樹《挪威的森林》的年代，根據國家人口研究所編纂的數據，20 多歲年輕人中約有六七成有交往對象，但如今 20 多歲年輕人有交往對象者已是少數。

或許在全日本女性都投入婚活之前，最好設法改變職場氛圍，例如縮短工時、提供產假和陪產假，鬆綁職場對女性的束縛，這些或許會讓女性更願意談場戀愛。

但在此之前，穿睡衣躺沙發吃零食看日劇還是日本女性最無法抗拒的活動。